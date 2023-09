División de opiniones en redes sobre el primer programa de 'Cuentos Chinos' en Telecinco

La verdad que solo me ha gustado el principio y la parte del pueblo (lo único que tenía un mínimo de semejanza a sálvame) #CuentosChinos1

Que no nos cuenten cuentos chinos. Esto es una 💩 #CuentosChinos1 #cuentoschinos

Me jode pero esto no lo salva ni Jorge Javier. Es un despropósito de cosas sin sentido alguno. #CuentosChinos1

He puesto un momento el programa de Jorge Javier #CuentosChinos1 y es una yinkana de intentos de hacer gracia sin conseguirlo, con estímulos constantes sin sentido alguno, gente corriendo... no le auguro más de 3 programas.

Jorge Javier ha vuelto metiendo mierda e inventando para dar que hablar y haciéndose la víctima. No acepta que cancelaron Sálvame porque era una ruina y estaba acabado. #CuentosChinos1

El primer día tal vez llegue a los dos dígitos porque había curiosidad. Pero ha sido infumable de principio a fin. Por suerte o por desgracia Twitter no es la audiencia televisiva. #CuentosChinos1

Yo haría entrevistas mas largas y que las secciones no sean todas todos los dias.



Me he quedado con ganas de ver más a Susi Caramelo haciendo la mamarracha.#cuentoschinos1 #cuentoschinos