Así es Manolo Sarriá, el ex miembro del Dúo Sacapuntas que fue colaborador de 'El Hormiguero'

En 2015, El Hormiguero comenzó su nueva temporada con tres nuevos fichajes: El actor Dani Rovira, la presentadora y cómica Ana Morgade y el humorista Manolo Sarriá.

El ex miembro del Dúo Sacapuntas, Manolo Sarriá, estuvo al frente de la sección El sustituto, y su principal labor era reemplazar a alguno de los colaboradores en sus días que de descanso. Todo ello tratando de realizar su trabajo con el handicap de que no tenía ni idea de cómo se hacía.

Así fue su paso por 'El Hormiguero'

Los espectadores le pudieron ver en el lugar de Marron ejecutando experimentos científicos, haciendo trucos de magia vestido como Jandro, totalmente de oscuro y con gafas de sol como El hombre de negro… entre otros.

Pablo Motos y Manolo Sarriá, en 'El Hormiguero'. ANTENA 3

"Me he tirado veintitantos años trabajando con un chiquitito al lado y por cosas de la vida, ahora me toca otra vez trabajar con otro chiquitito al lado", bromeó el día de su presentación.

Sarriá estuvo hasta 2020 realizando diferentes secciones, siempre dándoles su toque de humor, hasta que ese año decidió marcharse del programa para ponerse al frente del concurso Atrápame si puedes de Canal Sur, donde continúa.

La fama del 'Un, dos, tres... responda otra vez'

En 1978 formó el conjunto humorístico Dúo Sacapuntas junto a Juan Rosa. Ambos trabajaron durante varios años en diversos espectáculos en salas de fiesta y otros locales de ocio en la Costa del Sol.

Pero fue en 1987 cuando su fama llegó a nivel nacional gracias a su aparición en el programa Un, dos, tres... responda otra vez, donde Sarriá hacía el papel de El Linterna junto a El Pulga (Juan Rosa).

Él era el torero que siempre estaba regañando a su compañero, recitando sus famosas coletillas: "¿Cómo estaba la plaza? ¡Abarrotáaaaaa!" o "22, 22, 22".

En 2002 falleció Juan Rosa, y en 2004, Sarriá volvió al concurso de RTVE interpretando al personaje de La Viuda de Paco con sus dos hijas, Tati y Quieti, y luego se les unió su cuñada, Paca, la Carricoche.

Los otros programas de Manolo Sarriá

En 2007 fue uno de los concursantes de ¡Mira quién baila! en Televisión Española, donde quedó en quinta posición (la vencedora fue la actriz Claudia Molina).

Volvió a Andalucía para ponerse al frente de formatos como Taxi o El Gran Queo antes de fichar por El Hormiguero. Mientras era colaborador del programa de Motos, Sarriá trabajó en Menuda Noche de Canal Sur.

Manolo Sarria en 'Taxi'. LA SEXTA

Actualmente, es el presentador de Atrápame si puedes en el canal autonómico andaluz. La versión del concurso en ETB la conduce Patxi Alonso; en Aragón TV, Iñaki Urrutia; en Telemadrid, Goyo González; o Jaime Cantizano presenta la versión Celebrity, entre otras versiones en diferentes canales autonómicos.