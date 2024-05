Así es la letra de 11:11, la canción con la que Megara representará a San Marino en Eurovisión

La gran final de Eurovisión calienta motores. El escenario de Malmö, en Suecia, se prepara para acoger a los artistas que representarán este año a los 37 países de Eurovisión 2024. La nueva edición del Festival de la Canción ha comenzado este 7 de mayo con la primera semifinal. La segunda tiene lugar este jueves 9 de mayo, mientras que la gran final será el sábado 11 de mayo.

El grupo español Megara, formado por el vocalista Kenzy, el guitarrista Rober, el bajista Vitti y la baterista Ra representarán a San Marino en el certamen de Eurovisión 2024 con su '11:11'. Ellos se definen con un estilo gótico con toques de rosa, y combinan el rock con la electrónica.

Letra de '11:11' para Eurovisión 2024

Tengo roto el corazón

Pero es algo irónico

Nada romántico

Una herida entre los dos

Sé que suena trágico

Pero no

¿Puedes parar de perder el tiempo

Buscando mis venas?

Sé que no hay na' que hacer

¿Pero usted quién es?

Por favor, sáquenlo pa' fuera

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

M.E.L.A.P.E.L.A.

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá

Quieres ser lobo feroz

Y eres el patético mal menor

Piensas que puedes abatirme

Prendimos Benidorm

Dices que es ilógico

Incluso mágico

Y solo es rock and roll

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

Dame una señal

Siempre quiero más

No daré ni un paso atrás

Si estoy donde tú estás

We like to party

But we love rock

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

Vas a poder saltar

Toda la noche

Ven y dame una razón

Para querer cambiar

Esas voces

Sabes que unas mienten

Y otras no

Que si tú no me quieres

Otra gente me querrá