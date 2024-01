Así era Juan Luis Galiardo, el ganador de un Goya que fue colaborador de 'El Intermedio'

El actor Juan Luis Galiardo, fallecido en junio de 2012, participó de decenas de series y películas, pero en su currículum destaca una curiosa colaboración, su presencia en los inicios de El Intermedio.

El gaditano se incorporó al programa en sus primeros meses de emisión, en 2006, cuando era un formato semanal en el que Wyoming repasaba la actualidad nacional e internacional.

Así fue su paso por 'El Intermedio'

El presentador contó con la colaboración del cómico Javier Cansado y de dos actores, Galiardo y Jimmy Barnatán, que estarían hasta el final de esa temporada en junio.

Usiun Yoon y Juan Luis Galiardo, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

El intérprete estuvo de marzo a junio de ese año en El Intermedio, ya que sus compromisos profesionales y que el programa pasó a ser diario, hizo que lo abandonara por otros proyectos, que posteriormente presentó en el programa.

Ususn Yoon o Thais Villas pudieron entrevistarle en los años posteriores. La oscense, por ejemplo, charló con él en el Café Gijón, un lugar emblemático para Galiardo.

"Aquí empecé mi carrera de actor y de playboy. Que en aquella época daba la talla... En el Café Gijón las mujeres me amaban y los hombres me odiaban, pero me respetaban", le confesó a la reportera en aquella entrevista.

Thais Villas y Juan Luis Galiardo, en 'El Intermedio'. LA SEXTA

Una extensa carrera en el cine español

Galiardo estudió Ingeniería Agrónoma, luego pasó a Económicas y, definitivamente, Derecho. Como tenía varios amigos de la Escuela de cinematografía y le apasionaba el cine, dejó sus estudios para matricularse en la Escuela Oficial de Cine.

En los sesenta se convirtió en uno de los galanes del cine español, aunque su debut en la gran pantalla fue en el filme de 1961 La lágrima del diablo, dirigida por Julio Diamante.

Juan Luis Galiardo, en 'Gran Hotel'. ATRESMEDIA

A lo largo de los años compatibilizó su presencia en cine, televisión y teatro, protagonizando decenas de películas, series y obras interpretando diferentes personajes.

En sus últimos años apareció en filmes como La chispa de la vida, La daga de Rasputín, Clandestinos, Dios o demonio, El oro de Moscú, El caballero don Quijote o Torrente 2: misión en Marbella.

En televisión, participó a mediados de los 80 en la serie Turno de oficio y, en 1996, en Turno de oficio: Diez años después. También están en su currículum Gran Hotel, 23-F:El día más difícil del rey o Martes de Carnaval.

Por último, sobre las tablas del teatro ha interpretado obras clásicas como La Celestina, Numancia, Antígona, Comedias bárbaras, Edipo Rey o El avaro.

El actor Juan Luis Galiardo EP/AYTO-CACERES

Sus premios

El galardón más destacado de su trayectoria lo logró en el año 2000, el Premio Goya a la Mejor interpretación masculina protagonista en la película Adiós con el corazón.

También se llevó un Fotograma de Plata en 1996 como Mejor actor de televisión por la serie Turno de oficio: Diez años después; o la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos como Mejor Actor en 1968 por Labor de conjunto.

Otros premios que logró fueron Mejor actor por Martes de Carnaval (Festival de Cine Iberoamericano de Huelva de 2008); Premios Sant Jordi de Cine: Premio Especial de la Crítica de RNE (2007); Premio ACE (Nueva York) por El caballero Don Quijote (2003); Mejor actor por Adiós con el corazón (Festival de Cine Español de Málaga en el 2000); Premio Turia por su trayectoria profesional (2001); y Mejor actor por Familia (Festival de Cine Hispano de Miami de 1997).