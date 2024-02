Dani Alves compareció en la Audiencia de Barcelona por la acusación de agresión sexual de hace más de un año. Y, por ello, los medios siguieron de cerca la declaración del futbolista al juez.

Este fue el caso de Así es la vida, donde, tras hablar de los hechos, los colaboradores se dispusieron a dar su opinión. Y Antonio Montero creó tensión por uno de sus argumentos.

El colaborador del programa de Telecinco comenzó su discurso exponiendo el caso: "No me gustaría ser el juez que tuviese que decidir sobre este hecho. El problema ocurre en un sitio donde solo están dos personas".

Ante este argumento, tanto Sandra Barneda como las colaboradoras intentaron frenar a Montero. "Tenemos que entender que, en las relaciones entre dos personas, un hombre y una mujer, en cualquier momento de esa relación la mujer tiene derecho a parar, y eso tiene que prevalecer sobre todo".

"Pero también hay que entender cómo es un hombre, y cuando un hombre está lanzado...", ha justificado. El resto de colaboradores le señalaron lo erróneo de su comportamiento. "¿Cómo es un hombre? A lo mejor muchos hombres no piensan como tú", le lanzó Barneda.

Montero pidió entonces continuar con su discurso: "Dejadme que me explique: la naturaleza funciona de una manera. Por eso, hay que educar al máximo a la sociedad para dejarle claro a todo el mundo con su naturaleza que, cuando una mujer dice no, es no. Que no haya ninguna duda de eso".

"Que ningún hombre piense que tiene derecho a nada porque ella le haya acompañado", reivindicó el colaborador. Al acabar su discurso, la presentadora mostró su alivio por el final del argumento: "Cómo íbamos a acabar. Me he pegado un susto...".