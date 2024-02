Los forenses, en el juicio de Dani Alves: no ven lesiones vaginales, pero no descartan la agresión sexual

Este miércoles 7 de febrero está teniendo lugar la tercera sesión del juicio de Dani Alves por presunta agresión sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. En esta última, han declarado aquellos forenses que realizaron los informes médicos y está previsto que también declare el futbolista.

Los forenses han empezado diciendo cómo fue su impresión respecto a la víctima: "Coherente y educada y que explicaba las cosas tal como las había vivido". "Por momentos había que parar. La denunciante solo nos dijo que quien se lo hizo hablaba portugués, pero no reveló la identidad. Lo que recuerda es que hubo besos en el cuello. Después de esos besos, ella quiso salir, pero no pudo", han asegurado.

Asimismo, una de las cuestiones más delicadas ha llegado en el momento en el que han tenido que explicar el contenido del informe forense: "No encontramos ninguna lesión, pero eso no quiere decir que no se hubiera producido una relación no consentida".

"Es verdad que es más común encontrar heridas cuando se producen actos no consentidos, pero no se puede descartar nada. Solo por la estimulación, la vagina puede lubricarse, por lo que puede haber restos de flujo vaginal. Así que no se puede establecer una relación entre la existencia de este lubricante y si la relación es consentida", ha continuado diciendo uno de los especialistas.

Aunque sí que destacan que "se encuentran más lesiones en coitos no consentidos que en consentidos". En cuanto a la exploración psicológica de la víctima, según la psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, la víctima presentaba "un cuadro de trastorno postraumático". Además, desde su punto de vista, la joven "cuando oía portugués, se ponía nerviosa".