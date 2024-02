Joana Sanz testifica a favor de Dani Alves: "Llegó muy borracho, se chocó contra el armario y se desplomó en la cama"

La segunda sesión del juicio contra Dani Alves por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona finalizó este martes con uno de los testimonios más esperados, el de la esposa del futbolista, Joana Sanz, que finalmente ofreció una serie de detalles favorables a la versión defendida por el propio Alves y sus acompañantes aquella noche.

Su declaración fue breve y no se desvió de la línea marcada por sus amigos participantes en los turnos previos de palabra, pues la modelo canaria reforzó la idea de que el futbolista se excedió en el consumo de alcohol, atenuante que trata de hacer valer el equipo legal del brasileño como atenuante de la pena.

Sanz aseveró ante el tribunal que esa noche Alves "volvió a casa muy borracho, oliendo a alcohol", tanto que ni siquiera tuvieron oportunidad de hablar de lo ocurrido. "Se chocó contra el armario y se desplomó en la cama", llegó a añadir para matizar ese exceso de consumo de alcohol.

Tampoco habló nada con Dani Alves a la mañana siguiente, cuando el defensor viajó a México con su amigo Bruno.

Por otro lado, la todavía mujer de Alves detalló su situación personal con el futbolista en el momento de los hechos, época en la que asegura que estaban en un buen momento, y también añadió que no se enfadó con él aquella noche porque le preguntó si podía salir con él y le dijo que era una noche de chicos.

"En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo", especificó sobre los mensajes que se escribieron esa noche. Según Joana, el último fue a las 23.00 horas.

"No he pedido legalmente el divorcio", zanjó, tajante, sobre el vínculo que aún mantiene con el futbolista a pesar de las informaciones de los últimos meses que desvelaron su intención de divorciarse de Alves.

Esta confesión de Joana Sanz juega muy a favor de su marido, aunque lo cierto es que no estaba claro que la modelo decidiera defender a Dani Alves. "Joana Sanz se siente utilizada por Alves, no sabe si testificará a favor de él en el juicio", reveló hace apenas unas semanas la periodista Laura Fa sobre las dudas de Joana.