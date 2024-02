El caso del dedo en el ano: indignación de Lucas Ocampos y Quique y LaLiga lo denunciará a la Fiscalía de menores

El estadio de Vallecas vivió uno de los momentos más surrealistas, y también indignantes, que se recuerda en el mundo del fútbol cuando un aficionado del Rayo decidió tocar con su dedo el ano de Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla que se disponía a sacar de banda.

Tras el partido, hubo reacción de Lucas Ocampos denunciando lo sucedido y un comunicado del Sevilla, mientras que LaLiga denunciará lo sucedido a la Fiscalía de menores, dado que la persona que realizó el acto, que ya está identificada, es menor de edad.

"Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo", denunció Ocampos tras el partido, un llamamiento que parece haber sido escuchado por la competición.

El futbolista argentino, que tuvo una reacción muy pausada, también exigió que se tome en serio lo sucedido. "Si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar", afirmó Lucas Ocampos tras el choque.

Por su parte, Quique Sánchez Flores también quiso lanzar un mensaje sobre el surrealista suceso. "Yo me pregunto. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra en los estadios?", se preguntó el entrenador sevillista.

"Me preocupa mucho más allá de las edades los comportamientos tan extraños que pasan en los estadios. Hay muchas cosas que se nos escapan y hay cosas que revisar a nivel de seguridad y comportamientos. Hacemos muchas cosas bien pero también creo que no vale todo en los estadios y entre lo que no vale es tener gente que no está preparada cerca de los jugadores", añadió el preparador madrileño.

El comunicado del Sevilla llegó poco después del final del encuentro, también denunciando lo sucedido, tildando el acto de obsceno: "El Sevilla FC lamenta profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local".

"El Sevilla FC espera que se tomen las medidas oportunas que tipifica el reglamento para que no se vuelvan a repetir comportamientos así en un campo de fútbol, y así se lo ha trasladado a LaLiga. Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo", añadió el escrito de la entidad hispalense.

A las exigencias del jugador y el club sevillano van a responder desde LaLiga, que ya se ha puesto manos a la obra con el caso y está preparando una denuncia ante la Fiscalía de menores, dado que el autor ya está identificado por la Policía y es menor de edad.