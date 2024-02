Guti contesta a Xavi tras decir que la Liga está adulterada: "Quiere tapar todo lo que no está haciendo en el campo con su equipo"

La situación de Xavi Hernández en el FC Barcelona sigue siendo crítica. El técnico catalán anunció que en junio se marcharía del club, pero mientras tanto en las ruedas de prensa sigue dejando declaraciones muy criticadas por los expertos y aficionados del fútbol.

Uno de ellos es Guti, exjugador del Real Madrid. Ya hace unos días se mostró muy crítico con Xavi y ahora ha vuelto a las andadas en El Chiringuito, donde ha cuestionado una vez más el papel del de Tarrasca como entrenador blaugrana.

"Me quedo con poquito. Con tener una gran plantilla y sacar poco de sus jugadores. Esa es la realidad", afirmó el exfutbolista cuando fue preguntado con aquello que resaltaría de la etapa de Xavi Hernández en el FC Barcelona.

"El estilo de Xavi es lo que el tenía en la cabeza cuando él era jugador y los jugadores que tenía al lado, que es prácticamente imposible que eso se vuelva repetir. Y él no ha sabido encajar todas las virtudes que tienes sus jugadores, que tienen muchísimas, en lo que él quería en el campo. Y no ha sabido encajarlo", añadió.

Guti cree que "el gran entrenador es el que se adapta a los jugadores que tiene" y tiene claro que el catalán "no estaba preparado para venir al Barcelona. Él pensó que todo iba a ser muy fácil, y no".

"Cuando tú te sacas el carné en Qatar y entrenas en un partido en el que van 300 personas... No es lo mismo que sentarte en el banquillo del Barcelona. Esto es así. Es la realidad. Hay que gente que está más preparada y otra que no está tan preparada y que tiene que irse a otros equipos para prepararse y poder estar en un club grande. Esto es así y no pasa nada. Xavi o cualquier otro entrenador, añadió.

Sobre las declaraciones de Xavi Hernández afirmando que la competición está adulterada, Guti piensa que el técnico catalán "quiere tapar todo lo que no está haciendo en el campo con su equipo con este tipo de comentarios".

"Creo que es más fácil para él. Asumir que su Barcelona no juega bien o no está al nivel que él quiere es más difícil para él que decir 'es que los árbitros favorecen al Real Madrid", explicó.

"Yo soy de los que piensan que en 38 jornadas los árbitros te van a beneficiar en alguna y te van a perjudicar en otra. No creo que haya una mano negra contra el Real Madrid, Barcelona o con cualquier otro equipo. Pero cuando pasa y te perjudica es fácil hablar", dijo en El Chiringuito.

Y lanzó una pulla por esa actitud a todos los técnicos: "Cuando te benefician nunca he visto a un entrenador decir 'hoy me han beneficiado, estos tres puntos no los teníamos que haber ganado'. Eso son decisiones del árbitro. Esto es así".