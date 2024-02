Un aficionado del Rayo Vallecano mete el dedo en el ano a Lucas Ocampos durante el partido contra el Sevilla

Durante la disputa del Rayo Vallecano-Sevilla se vivió una escatológica agresión a Lucas Ocampos, futbolista del conjunto hispalense. El argentino se disponía a sacar de banda cuando un aficionado local protagonizó un feo y polémico gesto por el que se llevó la recriminación del jugador.

El aficionado, joven seguidor del Rayo Vallecano, introdujo a Ocampos el dedo índice de su mano izquierda en el ano del futbolista, provocando el enfado del deportista. Este se dio la vuelta rápidamente para reprochar la actitud e incluso el árbitro del partido, Hernández Maeso, informó de lo ocurrido al delegado del equipo local.

Al término del partido, el propio Ocampos habló sobre lo ocurrido deseando que "LaLiga lo tome con seriedad, como el tema del racismo" y advirtió que no cree "que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto".

Y añadió: "Ojalá no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá el día de mañana no les pase, así que esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar y que un tonto no manche a la afición, que se comportó muy bien".

De igual forma, el Sevilla FC emitió un comunicado lamentando "profundamente el hecho acaecido este lunes en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que nuestro jugador Lucas Ocampos sufrió un gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local".

"Estos gestos y comportamientos no se deberían permitir en nuestra competición si aspiramos a ser la mejor liga del mundo. Por último, el Sevilla FC transmite su máximo apoyo a Lucas Ocampos, que demostró saber estar y una enorme profesionalidad, pese a la inaceptable actitud del aficionado que le increpó", sentencia el club en el comunicado.

"No vale todo en los estadios, hay cosas que revisar a nivel de seguridad"



Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, se mostró muy crítico con la acción del aficionado del Rayo, asegurando que "no vale todo en los estadios y hay cosas que revisar a nivel de seguridad".

Sobre ese incidente, que tras el partido criticó el propio Ocampos al asegurar que "si ocurre en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar", Quique fue tajante.

"Yo me pregunto. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra en los estadios?. Me preocupa mucho más allá de las edades los comportamientos tan extraños que pasan en los estadios. Hay muchas cosas que se nos escapan y hay cosas que revisar a nivel de seguridad y comportamientos. Hacemos muchas cosas bien pero también creo que no vale todo en los estadios y entre lo que no vale es tener gente que no está preparada cerca de los jugadores", dijo Quique, en conferencia de prensa.

Sobre la victoria, Quique se mostró "muy contento por el resultado" y admitió que a Vallecas se "viene a sufrir".

"Aquí aprietan mucho, centrifugan, van a una velocidad importante. Nos hemos sentido cómodos corriendo en los espacios, a campo abierto sabíamos que íbamos a tener opciones y que con el balón tendríamos un partido de mucho deseo, pundonor y atención", confesó.