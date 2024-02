El amigo de Alves desvela nuevos detalles en su declaración: "Salió del baño y siguió bailando"

El juicio contra Dani Alves por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona continúa este martes con más turnos de declaraciones, entre los que ha destacado el de Bruno, uno de los amigos que le acompañaban esa noche, por un cambio de versión con una serie de matices claves para el juicio.

"Salió del baño, vino a mi lado y siguió bailando", afirma el amigo del jugador de fútbol, que también ha recordado que la denunciante salió del lavabo poco después que Alves y, a continuación, ella y las amigas con las que iba se despidieron de él.

El lunes, la amiga y la prima de la víctima declararon que mientras estuvieron en el reservado con Alves y su amigo -al que ellos les habían invitado- se sintieron incómodas por su "actitud babosa". En cambio, el amigo del futbolista ha afirmado que todos estuvieron bailando y cree que todas lo pasaron bien y que entre Alves y la denunciante "había una química respetuosa, sexual, pero con respeto, bailaban juntos".

Dos cambios de versión en matices clave

Más allá de ese detalle, Bruno ofreció dos variaciones en su declaración que no pasaron desapercibidas. La primera de ellas es la referente al motivo por el que Alves fue al baño, pues si en la primera declaración aseguró que el futbolista le comentó que se sentía mal, en esta segunda reconoció no saber por qué el futbolista fue al baño: "Alves no me dijo por qué fue al baño, solo fue", señaló.

El segundo detalle fue el referente a la cantidad de alcohol ingerido por el entonces jugador del Pumas mexicano. Bruno explicó este martes que ese día compartió con Alves y tres amigos más una comida que se alargó hasta la cena, y que luego visitaron un bar de copas antes de ir ellos dos a Sutton.

Tras esa parte de su narración, las acusaciones y la defensa le han cuestionado varias veces por la cantidad de alcohol que tomó el futbolista esa noche, algo que la defensa intenta hacer valer como atenuante y ante lo que la acusación particular ha alertado de la contradicción en la versión del testigo, que en fase de instrucción habló de "media copa" y en el juicio de este martes elevó la cantidad de alcohol que cree que consumió su amigo.

Al día siguiente, Alves y este testigo viajaron juntos a México, donde los dos trabajan en el Pumas de la UNAM, y explicó que no comentaron lo ocurrido esa noche, pero que en algún momento lo vio "triste, un poco tocado".