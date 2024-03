Antonio Hidalgo se emociona por la sorpresa de su hijo en 'TardeAR': "No he sido buen padre"

Antonio Hidalgo ha entrado en el plató de TardeAR este martes para hacer su habitual sección, esta vez sobre el Día del Padre. Pero el comunicador ha sido sorprendido por el programa cuando ha visto aparecer a su propio hijo.

Nada más ver a Antonio Hidalgo Jr. entrar en plató, el colaborador se ha emocionado y se ha fundido en un abrazo con el joven. "Voy a ver si puedo recuperar el habla...", ha dicho, con lágrimas en los ojos.

Hidalgo no ha podido hacer su sección con normalidad, pero ambos han hecho reír en TardeAR por sus discrepancias en cuanto a cómo ser padre. Ambos han sacado el tema del fútbol cuando el hijo ha reclamado "su carrera frustrada como futbolista".

"Cuando dijo de ir, vi que iba a ser todos los sábados ir al campo a las siete de la mañana [...] Era zurdo con las dos piernas, y el primer día se fue llorando en el coche", ha contado el colaborador en clave de humor. Ambos han bromeado con ello, pero luego el joven ha resaltado que le dio por escribir y ahora es escritor.

"Voy a aprovechar públicamente para decir que no he sido buen padre", ha confesado Antonio Hidalgo. Aunque su hijo se lo ha desmentido, ha argumentado: "Me tocó en una época agitada profesionalmente y ahora me arrepiento de no haber estado más con él".

Por su parte, Antonio Hidalgo Jr le ha agradecido a Ana Rosa Quintana que volviera a confiar en su padre para que colaborara en el programa. "Ahora nos vemos todas las semanas y tenemos nuestro ratito para comer juntos", ha contado, volviendo a hacer llorar así de nuevo al colaborador.