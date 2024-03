Ángeles Blanco homenajea a su padre en una fecha muy "difícil" para ella: "No me acostumbro a tu ausencia"

El 19 de marzo se celebra el Día del Padre, una fecha que aunque para muchos pueda ser un motivo de conmemoración, para otros puede ser un tanto "difícil", especialmente para aquellos que este año no podrán celebrarlo junto a sus progenitores. Por ello, como ha sido el caso de Ángeles Blanco, la presentadora de Informativos Telecinco ha querido recordar a su padre con una carta.

A través de redes sociales, y con una fotografía en la que aparecen padre e hija juntos, la periodista ha querido mandar un mensaje al cielo. Este es el primer año que su progenitor no está a su lado. Por eso, ha decidido homenajear a una persona tan importante como él.

"Papá, qué duro se me hace no poder llamarte hoy para felicitarte. No poder ir a verte para darte tu regalo, ese perfume que siempre me pedías. No ver esa tímida sonrisa de agradecimiento y ternura. No poder tocarte, no poder abrazarte, no poder decirte de cerca 'Felicidades papá, te quiero mucho", ha comenzado a escribir Blanco en su Instagram.

Y es que, el día anterior a San José era el cumpleaños de su padre. Por eso, aunque confiesa que no se ha acostumbrado a su ausencia y que aún le "duele demasiado", espera que este mensaje sirva como "desahogo en un día difícil": "Feliz cumpleaños papá. Tu primer cumpleaños sin que estés aquí".

Así, tras finalizar su carta, muchos han sido lo seguidores que han querido mandarle su apoyo. Desde compañeros de la profesión como Ana Terradillos o José Noblejas a fans anónimos. Todos le han mandado ánimos y "besos" para que se sienta arropada.