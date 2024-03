Ana Terradillos, indignada con el cruce de acusaciones entre PP y PSOE: "Esto parece el patio de un colegio, no dan la talla"

La 'guerra' desatada en las redes sociales entre PP y PSOE ha generado un aluvión de críticas entre los ciudadanos, que señalan que los líderes políticos están más preocupados de lo que publican en sus perfiles que en solucionar los problemas reales de nuestro país.

Debido a los diferentes casos de corrupción que están saltando en las últimas semanas y que se han convertido en uno de los puntos de debate del Congreso de los Diputados, el PSOE aseguró en su perfil de Twitter: "Si las tramas de corrupción que rodean a Díaz Ayuso fueran una serie de televisión, la serie se llamaría Familiares".

Una acusación a la que el Partido Popular no tardó en responder exponiendo la imagen del PSOE y añadiendo las palabras 'prostitutas' y 'cocaína' con la misma tipografía que las utilizadas por el partido dirigido por Pedro Sánchez.

Así, este miércoles, desde La mirada crítica, Ana Terradillos no ha podido evitar mostrar su indignación con la clase política: "Qué nivel, eh, qué nivel... Y esta es la gente a la que pagamos para esto. No quiero resultar... pero todo esto ayer en las redes sociales... parecía un patio de colegio cuando hubo un accidente en Sevilla donde murieron dos agentes de la Guardia Civil y otras cuatro personas heridas. Esto no es tirar un poco de... es la realidad".

"Hombre, por favor... Si esto parece un patio de colegio. Estos señores no dan la talla. Al final, esto no es un patio de colegio, sino que es un patio de mal rollo. Lo digo de verdad, todo lo que hacen ellos ahí, en el hemiciclo, lo trasladan a la calle", ha agregado la presentadora.

"Esto no es convivencia. ¿Que lo vamos a arreglar? Estoy convencidísima, peores guerras hemos librado, mucho peores, en otros escenarios y en otras situaciones. Dicho esto, aquí hay mal rollo, esto no es bueno", ha sentenciado Ana Terradillos, visiblemente indignada.