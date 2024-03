Sandra Aladro, sobre las imágenes de Kate Middleton: "Son reales, los medios no se van a jugar su prestigio"

La publicación de las primeras imágenes de Kate Middleton paseando junto al príncipe Guillermo por un mercado agrícola ya han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, son muchas las especulaciones al respecto y hay quienes apuntan que la mujer que sale en las fotografías podría no ser la princesa de Gales.

Este martes, desde el plató de Vamos a ver, Sandra Aladro ha sido muy clara con respecto a la veracidad que, en su opinión y teniendo como referencia su amplia trayectoria profesional, tienen las imágenes publicadas por The Sun.

"Es clarísimo que es Kate Middleton. Voy a hacer una reflexión y es que cuando un medio de comunicación lanza una exclusiva, le das muchas vueltas, confirmas, compruebas todo y analizas porque es una exclusiva", ha explicado la periodista.

Asimismo, Aladro ha destacado que la imagen "se la dividen The Sun y el portal americano": "Son conscientes de que va a dar la vuelta al mundo, se juegan su prestigio. No creo que nadie suelte unas imágenes así, yo hablo como periodista, como responsable de un medio de comunicación, sin tener absoluta certeza de lo que están difundiendo. Si se estuvieran equivocando... el daño es irreparable".

Por su parte, Patricia Pardo ha apuntado: "No es un personaje cualquiera, es la casa real británica. No es difícil averiguar si es inteligencia artificial, no es difícil averiguar el momento exacto en el que se hace la fotografía o el vídeo, en este caso. Se habla de una corona que parece de Navidad, que si es un mercadillo... entiendo que ellos saben el momento exacto en el que sucede".

"Hay una mala gestión en la casa real británica, pero no podemos poner la mismo nivel las redes sociales y los medios de comunicación, que es lo que estamos haciendo. Estamos dando cabida a toda opinión de todo Twitter y de todo el mundo que quiere manifestar sin contrastar y sin comprobación", ha agregado Sandra Aladro.