Ana Rosa vuelve a los editoriales de contenido político y hace un discurso en 'TardeAR' contra Pedro Sánchez y la amnistía

Una de las preguntas que más le hizo la prensa a Ana Rosa Quintana y al resto de responsables de Telecinco antes del estreno de TardeAR es si habría contenidos sobre política, como ya los había en El programa de Ana Rosa, por las mañanas, donde la presentadora hacía editoriales de contenido político, dando su opinión sobre los devenires del Gobierno.

Tanto Manuel Villanueva, director general de contenidos de Mediaset, como Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, aseguraron que no habría política, "no habrá política. Absolutamente no. Ningún tipo de tertulia política", solo entretenimiento.

Pero Ana Rosa Quintana, veterana en las lides de la ambigüedad, aseguraba que en la vida "todo es política". TardeAR se ha mantenido en sus primeros días al margen del asunto, con algún comentario puntual tan solo, pero a raíz del debate de investidura en el Congreso la política ha regresado de nuevo a los contenidos del programa.

Con colaboradores como Lolita Flores, Xavier Sardá o Vicky Martín Berrocal, se montaba ya una tertulia política cuando la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, afirmaba que los grandes multimillonarios tienen planes para huir del planeta si hay un cataclismo.

La cosa es aún más clara y directa ahora, que se ha estrenado una sección que protagoniza Ana Rosa Quintana y que se llama La firma, un clon del editorial que realizaba al inicio de El programa de AR. Esa La Firma la dedicó a opinar en contra de Pedro Sánchez.

"Ustedes se preguntarán si me sigue interesando la política. Mucho, y ahora más. Entiendo que a esta hora están para relajarse y entretenerse, y que ya están muy informados. Para que quede claro, estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez, sus ministros y el PSOE, respecto a la amnistía", decía la presentadora, en referencia al cambio de parecer del Gobierno sobre el perdón a los independentistas presos por diversos delitos.

"Señor presidente, usted lo volverá a llamar cambio de opinión. Antes de que vuelva a cambiar de opinión, señor presidente, escuche a sus mayores y no expulse del partido a los que piensan de forma diferente. Eso es propio de países autoritarios", insistía Ana Rosa Quintana.

"Escuche a la mayoría social que ayer se echó a la calle y evitemos que España se fragmente cuando ya no haya vuelta atrás", decía como posible futuro catastrófico Ana Rosa.