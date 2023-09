"Igual hacen una serie en partes": la criticada broma de los colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' sobre el caso de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho sigue dando que hablar y los programas de televisión continúan tratando el tema que lleva dos meses acaparando protagonismo. Sin embargo, hay ocasiones en las que algunos de los enfoques o comentarios son cuestionados, como ha sucedido recientemente en Y ahora Sonsoles.

Este lunes, el magazine de Ónega en Antena 3 habló sobre el asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta a manos del hijo de Rodolfo Sancho, tal y como él mismo confesó.

En concreto, el formato estaba hablando también del caso de Rosa Peral, de nuevo de actualidad tras el estreno de El cuerpo en llamas, de Netflix. Y fue en ese momento cuando Miguel Lago, antes de cambiar de tema, intervino para hacer una broma que fue muy criticada en redes.

"Yo imagino que en un tiempo tendremos una serie también de Daniel Sancho, me imagino. En vez de capítulos, igual es por partes", espetó y otras de las colaboradoras, la escritora Ángela Vallvey, se sumó a la broma: "No te quepa duda. En varias partes".

"No me parece...", dijo Sonsoles Ónega y le preguntaron si no había pillado el chiste. "Y eso que se ha hecho el mismo chiste malo tres veces", argumentó Lago.

Algunos usuarios tacharon esta broma de "lamentable" y de ser "una broma de mal gusto" vergonzosa para escucharse en la televisión, donde se presume un rigor y un respeto en estos temas, especialmente hacia la víctima y la familia de la misma.