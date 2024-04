TardeAR conectó este miércoles con una mujer que está afrontando una situación muy triste con su familia. Y es que desde la separación de su hijo con su mujer, su exnuera no le deja ver a sus nietos, y uno de ellos hará la comunión este año, un evento al que no podrá acudir.

"Perdóname, que no puedo ni hablar", saludó, entre lágrimas, la llamada 'Rosa' para preservar su anonimato. Ana Rosa Quintana le pedía entonces que se tranquilizara, aunque se mostraba empática con su dolor.

"No veo a mis nietos desde 2022, no los deja la madre. No nos coge el teléfono. Las veces que hemos conseguido hablar con ella [...] enseguida nos cuelga", ha explicado, compungida.

"No nos deja por fastidiar", expresó la mujer. "Mi hijo los ve en un centro dos horas cada 15 días. No entiendo por qué estos niños tienen que pasar este calvario", dijo, rompiendo de nuevo a llorar.

'Rosa' se mostró totalmente destrozada por las consecuencias de un conflicto "que no tiene nada que ver", que le impide ejercer como abuela de los niños. "Yo a mis nietos los quiero con locura, que han estado mucho tiempo conmigo. A ellos les encantaba ir al pueblo en verano, pero ya no pueden ir porque su madre no les deja", contó, muy apenada.

Su emoción afectó mucho a Ana Rosa, quien acabó también con los ojos llorosos. "Tienes toda la razón, qué quieres que te diga", le contestó la periodista. La mujer está tomando todas las medidas necesarias para poder ver a los pequeños, y Ana Rosa la animó a ello: "Está todo encauzado [...] Y tú podrás disfrutar de tus nietos. Llegará, tú lo estás haciendo bien".

"Es muy injusto que cosas tan importantes tarden tanto tiempo, porque está sufriendo todo el mundo, pero las cosas están camino de resolverse", continuó la presentadora. "Tú eres como yo, una superviviente, y las supervivientes ya sabemos que hay que tener paciencia", concluyó Ana Rosa, comparando su vida con la de la protagonista de esta historia.