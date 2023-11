Ana Rosa Quintana ha mostrado desde TardeAR cómo es posible suplantar la identidad de alguien al recrear su voz con inteligencia artificial con el fin de ser utilizada para cualquier cosa.

La presentadora del programa de Telecinco ha contado que ha sufrido de primera mano esta manipulación tecnológica. "Nadie está a salvo con la inteligencia artificial de que clonen tu voz y en este caso es un peligro para la salud", ha expresado.

A continuación, ha dado paso a un vídeo, advirtiendo que de ella no era la voz que sonaba. En el vídeo, se ve la imagen de Ana Rosa Quintana de hace unos años publicitando la labor de un supuesto doctor que le trato una presunta diabetes hasta curársela.

"No he tenido nunca diabetes, pero después de esto anuncia un doctor que vende una pastilla para la diabetes", ha explicado Ana Rosa. Por esta misma línea, la periodista ha contado: "El padre Dionisio me llamó para saber qué medicamento anunciaba".