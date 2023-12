Anna Ferrer Padilla se derrumba en la celebración de un funeral en Ghana: "No podía respirar"

El objetivo de Paz Padilla durante la noche del miércoles en el estreno de Te falta un viaje, es que su hija Anna conociera "otras formas de celebrar la muerte y la vida en otras culturas". Para ello, ambas viajaron hasta Ghana, donde asistieron a un funeral.

Tras comprar la ropa necesaria y otras cosas más extravagantes, como un ataúd típico de allí, madre e hija fueron invitadas al funeral de George Kwame.

La hija del fallecido les explicó a las visitantes que George llevaba tiempo en la morgue, porque debían "conseguir todo el dinero para costear el funeral". Comida, música y bailes fueron elementos típicos.

Anna se derrumbó y echó a llorar cuando le propusieron entrar a la sala donde estaba expuesto el fallecido. Paz se acercó a dar las condolencias, mientras su hija no pudo dejar de llorar: "Sentía que me faltaba el aire, no podía respirar".

"Cuando hemos visto el meme en redes hemos frivolizado la situación", explicó Paz sobre el baile que se hace con el ataúd, que se viralizó en redes sociales. "La gente también llora y tiene sentimiento de pena, pero celebran la vida que ha tenido", añadió.

Paz recordó así el funeral de su marido Antonio: "Él quería que todos bailáramos, aunque mucha gente no lo entendió". Además, le confesó a su hija otro objetivo. "Quiero que muestres a la gente de tu generación que hay una forma de ver la muerte sin hundirte, con respeto y admiración".