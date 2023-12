La estricta condición que Paz Padilla incumplió, a lo loco, en su encuentro con Ricky Martin en 'Crónicas Marcianas'

Paz Padilla es una de las caras más conocidas de la televisión española. Y es que, durante la gran cantidad de años que lleva dedicados al mundo del espectáculo, ha vivido todo tipo de experiencias. No son pocos los platós en los que ha sido colaboradora, aunque uno de los que con más cariño recuerda es el de Crónicas Marcianas.

Es por ello que la presentadora no ha dudado en recordar sus mejores momentos junto a Xavier Sardà, quien fuera el líder del espacio, junto a otros compañeros. Así, en Crónicas Marcianas: el reencuentro, como si de una quedada de amigos se tratase, todos compartieron sus anécdotas más emocionantes.

Sobre cómo la fichó Sardá, la humorista lo recuerda a la perfección. "Me dijo: 'Nena, quiero que trabajes conmigo. Vas a hacer lo que sea pero chistes no. Ya veremos", comenzó a narrar Padilla. Aunque lo cierto, es que ella no era precisamente una persona seria.

Crónicas Marcianas (1997 - 2005)



Paz Padilla en su época de colaboradora del programa de Xavier Sardà, intentando ligar y mostrándole todo a Ricky Martin. Uno de esos momentos que sólo podían pasar en el Crónicas 😅 pic.twitter.com/qKghIlv0a4 — 📺Retro Zapping📺 (@retro_zapping) November 10, 2023

"Tú me dejabas que todo el plató fuera mío. Antes no se veía detrás de los cámaras, pero yo me subía encima de ellos", le comentaba la presentadora a Sardá entre risas. Fue ese el momento en el que se acordó del momento en el que Ricky Martin visitó el programa.

El equipo del artista había puesto una petición muy estricta, "no tocarle", pero eso a Paz no le iba a impedir nada. "'Y una mier**' pensé yo. ¿Qué va a estar Ricky Martin aquí y no le voy a tocar? Anda ya", contó entre risas.

Paz Padilla se abalanzó sobre él, se sentó encima, lo manoseó y acabó tumbada sobre la mesa y poniendo las piernas por encima de los hombros del cantante. Un momento que se ha convertido en una divertida anécdota de las muchas que dio Crónicas marcianas.