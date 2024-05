Alejandro, en 'First Dates': "La gente me dice que me parezco a Ben Affleck... por las caras que pongo"

"La gente me dice que me parezco a Ben Affleck por las caras que pongo cuando estoy triste o cuando estoy contento", afirmó Alejandro en su presentación en First Dates este jueves.

Carlos Sobera le pidió que le pusiera cara del actor estadounidense y Alejandro no tuvo problema en hacerlo: "¿Esa es su cara cuando hacía Batman?", le preguntó el presentador.

"Cuando sonríes te pareces más", reconoció el vasco. El cartero admitió que ligaba bastante por su parecido con Affleck: "Busco a una chica que sepa lo que quiere y, de cuerpo, que se cuide", explicó el canario.

Alejandro, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Carol, que se calificó con la 'Rihanna asturiana': "Me dicen que me parezco a ella, sobre todo cuando estoy de perfil y cuando me ponía con los labios rojos", apuntó la soltera.

Nada más verla, Alejandro reconoció que "es muy guapa, una pedazo de piba, me encantó con sus tatuajes y su cuerpo... se ve que se cuida mucho. También tiene unos ojos muy bonitos".

"Carol y Alejandro no dejan de sonreírse y eso es buena señal, todavía están un poco nerviosos y algo tímidos, que también es buena señal, porque puede que no salgan las palabras y los gestos, hablan solos", comentó Sobera cuando los comensales se sentaron en la mesa a cenar.

Carol, en 'First Dates'. MEDIASET

Comenzaron hablando de antiguas relaciones y sus parejas: "Lleva soltero desde diciembre y ya está buscando otra pareja, me parece raro. Yo estaría un poco más de luto y no querría estar con nadie. Yo llevo cinco años soltera", afirmó la colombiana.

Durante la cena continuaron sobre sus gustos y aficiones, de sexo, de cómo eran en pareja: "Lo fundamental en el amor son los sentimientos que tengo hacia la otra persona, si no los hay, no puedo tener una relación", explicó Alejandro.

Alejandro y Carol, en 'First Dates'. MEDIASET

Al final, el canario sí que quiso tener una segunda cita con Carol porque "me ha parecido una chica interesante y me gustaría conocerla más". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar "como pareja. Es que no me ha gustado que terminara con su ex hace poco y que esté buscando otra relación".