Carlos Sobera y una comensal de 'First Dates' se 'pican': "Otra más que se me viene abajo con un insulto para evitar el duelo directo"

"El hombre se cree que es el cazador, pero es la mujer la que caza. Yo voy a una discoteca y elijo, pero a mí me vienen 30 y les digo que lo siento, pero no bailo", afirmó Carmen en su presentación en First Dates este lunes.

"Tienes una actitud maravillosa", le dijo Carlos Sobera, a lo que la comensal le contestó que siempre estaba feliz: "Me pongo por la mañana las gafas de color rosa para ver todo de ese color", aseguró.

El presentador le preguntó qué tipo de hombre le gustaba, a lo que la madrileña le explicó que quería a alguien que fuera "alto, guapo, culto y que tenga sentido del humor".

Carmen, en 'First Dates'. MEDIASET

"Puedo hablar de cualquier tema y te destrozo a ti en cualquier juego de mesa", le dijo a Sobera, que, sorprendido, le respondió: "¿A mí? ¿Cuál es el juego que más dominas?".

Ella le dijo que el póker, a lo que el vasco le dijo: "¿Quieres ver como te barro en el póker?". Ella, entre carcajadas, le comentó que se notaba que era vasco porque "todos son muy fantasmas".

"Otra más que se me viene abajo con un insulto para evitar el duelo directo. Eres cobarde, te voy a presentar a un jugador con el que vas a poder, porque conmigo, no", exclamó el presentador del programa de Cuatro antes de ir a recibir a la cita de Carmen.

Carlos Sobera y Julián, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó Julián, la pareja de la noche de la madrileña: "Me gusta que la mujer tenga una personalidad fuerte, que tenga muy claras las ideas".

"Lo era lo que yo esperaba, creía que iba a ser una persona más joven, con pelo, con otro talante y elegancia. Un hombre de traje con corbata, me habría encantado", admitió Carmen al ver a su cita.

Aun así, ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor. Durante la velada, ella le explicó que era escritora y que dominaba la lengua de signos, pero él admitió que "con los idiomas, estoy jodido".

Poco a poco se fueron soltando, incluso, en el reservado, se llegaron a besar: "Más se perdió en Cuba y traían tabaco...", admitió la madrileña tras el beso.

Julián y Carmen, en 'First Dates' MEDIASET

Al final, Julián sí que quiso tener una segunda cita con Carmen porque "tenemos los dos mucho sentido del humor y porque necesita a alguien para superar su ruptura".

La madrileña, por su parte, le dijo que todas las noches soñaba con su ex: "Tengo que pasar un periodo de duelo y no lo he terminado. Cuando lo cierre, empezaré a pensar en otros hombres", concluyó Carmen.