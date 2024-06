Dinamarca - Inglaterra, en directo: resultado, goles y última hora de la Eurocopa de Alemania 2024

Dinamarca e Inglaterra se enfrentan este jueves en la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa 2024, que se está disputando en Alemania, en un duelo en el que los ingleses buscan asegurar su presencia en octavos de final y recuperar el brillo que no mostraron en su estreno, pese a gozar de un equipo plagado de estrellas con Jude Bellingham a la cabeza, mientras los daneses esperan sorprender a su rival y encauzar su rumbo tras el gris empate del debut para no meterse en problemas.

