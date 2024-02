Jeimy, la exnovia de Carlo Costanzia, vistió TardeAR este jueves para hablar de su complicada relación con el hijo de Mar Flores, con quien cortó a finales de enero. La joven de 28 años explicó que el modelo la había humillado, pero que su presunta relación con Alejandra Rubio no tenía nada que ver con sus problemas.

Y, este viernes, la hija de Terelu Campos ha coincidido con la joven en las instalaciones de Telecinco. "Nos hemos cruzado", ha contado la colaboradora de Así es la vida.

"Yo iba con los cascos como siempre, ella me ha mirado y se ha reído", ha explicado la hija de Terelu Campos. No obstante, antes de que se malinterpretara, ha dejado claro que no quiere mala relación con la expareja de Carlo.

"No voy a entrar en ninguna competición con ninguna mujer por absolutamente nada, lo tengo clarísimo", ha lanzado mirando a cámara. "Me provoque, no me provoque, se ría... Yo no voy a entrar en esto", ha asegurado la colaboradora.

Sobre Jeimy, Alejandra ha lanzado: "No la conozco ni la voy a conocer, ni pertenece a mi vida". "Ella me ha dado varios consejos, que los he escuchado. Si me permite, le voy a dar uno: no sabes dónde te has metido, de verdad", le ha dirigido, aparentemente preocupada.

La colaboradora de Así es la vida ha continuado con su recomendación: "Es una niña que no tiene nada que ver con este mundo y esto es muy complicado y le van a hacer daño. Esto siempre se da la vuelta".

Eso sí, se ha querido mantener al margen de las complicaciones que la exnovia de Carlo Costanzia pueda tener en televisión: "Yo por mi parte, no. Nunca voy a hacer daño a esta niña ni voy a opinar".