Mar Flores evita hablar del beso de su hijo, Carlo Costanzia, con Alejandra Rubio: "Llevo tres semanas así, es un poquito agotador"

Apenas han pasado unos días desde que saliera a la luz el beso entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, lo cual puso en el foco a Terelu Campos y Mar Flores, las madres de los protagonistas. Sin embargo, pocas o ninguna son las declaraciones que han dado y, de hecho, la modelo se ha parado por primera vez con la prensa para dejar claro que solo hablará de ella misma.

Mientras que la hija de María Teresa Campos defendió que no iba a hablar de su hija, pues es una mujer libre e independiente, la actual concursante de El Desafío ni siquiera ha mencionado a su hijo y ha querido evitar hablar sobre todos los temas que atañen a su familia.

De hecho, ya ha pasado bastante tiempo desde que está en la palestra, desde que Carlo Costanzia dio una entrevista en ¡De viernes! contando su dura infancia. Pero ahora, a eso se ha sumado, además de esta posible nueva relación amorosa, su actual confesión por San Valentín con la que revelaba que había roto con Elías Sacal.

Tampoco ha querido hablar sobre este asunto, pero, a su salida de ver la nueva línea de moda de Mónica y Penélope Cruz, se ha parado con los reporteros de Europa Press.

"¿Si te contesto, me dejas tranquila y no me sigues? Porque llevo tres semanas así, que es un poquito agotador", ha comenzado diciendo y ha seguido hablando de esta colección de las actrices y del programa de este viernes de El Desafío, en el que hará la prueba de apnea.

"Ahora ya déjame caminar un poquito. Son tres semanas sin poder caminar por las calles de Madrid sin vosotros", ha pedido, tras evitar responder a lo que le estaban preguntando.

"No voy a hacer ningún comentario y además os pido que no digáis que hago ningún comentario porque no comento sobre mi hijo ni sobre mi familia. No comento sobre nada que no sea mío", ha reclamado. "Gracias, me has dicho que me dejabas tranquilita".