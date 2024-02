Ana Rosa, a la exnovia de Carlo Costanzia: "Te has quitado de encima un problema, eso es una suerte"

TardeAR habló por teléfono con la exnovia de Carlo Costanzia este miércoles, después de que saliera la portada de Semana en la que el hijo de Mar Flores se besaba con Alejandra Rubio. Y este jueves, la joven, llamada Jeimy, ha visitado el plató del programa presentado por Ana Rosa Quintana.

De manera presencial, la chica de 28 años ha insistido, temblando y muy nerviosa, en lo complicada que fue su relación con el hijo de la modelo. Después de un año de convivencia, Jeimy le echó de su casa por conversaciones en las que incitaba a conocer a otras chicas.

La joven ha incidido en que ella ha sido su gran apoyo estos años, pero también el único: "Lo he hecho muy bien con Carlo, no he fallado en nada. He estado ahí solo yo. Él tiene mucha familia que le podría haber ayudado y no hubo nadie".

"Se rompió la rodilla, yo estuve en la operación. Su madre vino, le dijo que buena suerte y se fue. Su padre vino, y se cogió un avión y se fue. Yo me quedé", ha detallado Jeimy.

En cuanto a su papel en la familia de Costanzia, ha explicado: "Mar no me conocía [...] Yo he ido a la piscina de su casa, y ella miró por la ventana pero no me conocía y él no me presentó".

Las palabras de Ana Rosa hacia Carlo Costanzia

Durante toda la entrevista, Ana Rosa Quintana ha agarrado de la mano a la invitada, pues la joven no podía contener las lágrimas. Y, tal y como hizo el miércoles, le ha expresado su cariño.

"Ya estás fuera de esto, y tendrías que estar muy contenta y feliz de estar fuera. Tienes 28 años, eres una preciosidad, eres una buena persona, una buena chica y te has quitado de encima un problema. Eso es una suerte", la ha apoyado la presentadora.

La exnovia de Carlo Costanzia le ha dejado su móvil a Ana Rosa para que leyera los mensajes que le ha enviado el hijo de Mar Flores hace unos días. La presentadora los ha leído en alto y ha lanzado una advertencia a la hija de Terelu Campos: "'Nunca querré a nadie como a ti, y eso solo Dios lo sabe'. Solo Dios lo sabe, porque Alejandra no, desde luego".