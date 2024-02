Este miércoles, la revista Semana ha publicado en su portada unas imágenes de Carlo Costanzia besando a Alejandra Rubio en la calle, lo que apuntaría al comienzo de una posible relación entre los dos jóvenes. Pero TardeAR ha podido hablar con la exnovia del hijo de Mar Flores, quien le dejó a finales de enero.

"Le conozco desde hace tres años [...] He sido su novia porque hemos vivido juntos un año", ha contado en una llamada telefónica con el programa. "Le eché de mi casa el 20 de enero", ha señalado al comienzo de su testimonio.

Sin embargo, la exnovia de Carlo ha dejado claro que Alejandra Rubio no ha intervenido en su relación: "No he tenido constancia de esta chica y no ha sido el motivo de nuestra ruptura". Eso sí, la chica ha contado en el programa de Telecinco ha "tenido otros problemas con él con otras chicas".

Así, ha pasado a contar la ruptura: "Vivíamos juntos, estoy pasando por una pérdida familiar. Él no se ha comportado, y como este piso lo conseguí yo y él estaba sin hacer nada, me humilló y le eché de mi casa".

En cuanto a dicha humillación, la joven ha explicado: "El día que le eché hubo un follón aquí en mi casa [...] Encontré en el ordenador unas conversaciones [con otras chicas] a tres días del tercer aniversario de la muerte de mi hermano".

La exnovia no tiene problemas con Alejandra

Por otro lado, la exnovia de Carlo ha dejado claro que no tiene ningún problema con Alejandra Rubio: "Me ha afectado por la manera en la que lo ha hecho, porque estamos en proceso de recoger cosas y hay cosas pendientes".

De hecho, ha desvelado que este martes le volvió a confesar su amor hacia ella: "Si está conociendo a Alejandra y me escribió ayer diciendo que no se puede creer eso y que la única mujer a la que quiere soy yo... A buen entendedor, pocas palabras bastan". "Me merecía que me contara la verdad en lugar de todas esas tonterías", ha expresado.

La joven ha contado que le ha ayudado con los problemas legales del hijo de Mar Flores, quien fue acusado de un delito de estafa y está cumpliendo una condena anterior: "Yo puse mi piso para que él pudiera tener la [pulsera] telemática aquí [en su domicilio]".

"No solo le he conocido con los problemas, le he resuelto la mayoría de ellos", ha asegurado. Además, la joven ha detallado al teléfono: "He estado hospitalizada por este tío por toda la situación que me puso de la Policía en mi casa y de salir corriendo. Lo único que quiero es que me olvide".

Por otro lado, la chica ha explicado que la acusa de "no tener dónde estar": "A mí me pinta que está con nuestros animales en la calle, cuando está tan tranquilo liándose con otra chica".

Ana Rosa aconseja a la ex de Carlo Costanzia

Ana Rosa ha empatizado con la entrevistada y le ha dado un consejo: "Las cosas importantes de la vida son muy pocas. Tú has sufrido una pérdida que no corresponde con la edad que tenéis [...] Lo demás son cosas que pasan. Tú ya has dado un paso y lo demás es borrón y cuenta nueva [...] Es una historia que ha pasado y dentro de poco recordarás como algo que parecerá que no te ha pasado a ti. Yo tengo esa experiencia. Chica, cierra el libro y no vuelvas a abrirlo nunca más".