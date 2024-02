Carlo Costanzia, el motivo del enfado de Terelu Campos con su hija, Alejandra Rubio

Después de las inesperadas fotos donde aparecen Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose, que aparecen este miércoles en Semana, la misma revista asegura que, precisamente, el actor sería el motivo del enfado entre madre e hija.

Y es que, en medio del complicado momento que vive el hijo de Mar Flores tras su entrevista más sincera en televisión con la que provocó un verdadero tsunami en la familia, Semana adelantaba hace unas horas que el joven está saliendo con un rostro más que conocido en televisión, Alejandra Rubio.

La hija de Terelu Campos ha sido una de las colaboradoras de televisión encargadas de comentar la complicada vida que ha vivido el actor desde su infancia. Pero ahora, ambos podrían haberse acercado y haber pasado la línea de la amistad para disfrutar de una bonita historia de amor.

Precisamente esta defensa a ultranza de la joven, y un comentario crítico de su madre en su blog, fue lo que encendió la mecha de un enfado que tiene un denominador común: Carlo.

Según relata Semana, las palabras escritas por Terelu -"Es complicado para mí ver a hijos reprochar la educación que dicen que sus padres o sus madres parecen haberles dado. Vivir es todo menos fácil y con hijos es más difícil aún. A la vez, siento la pena del dolor que esos hijos manifiestan por lo que han sentido y han vivido. Me encuentro en el filo de la navaja y me explico: soy madre y si viera a mi hija en un plató de televisión hablando de su padre o de mí sería el mayor fracaso de mi vida. Si Alejandra manifestara algún dolor por el que haya pasado, alguna incomprensión o alguna incapacidad por ser yo su madre me rompería aún más la vida", señaló- fueron respondidas por su hija en plató: "Me parece innecesario", dijo, algo que, según la revista, no hizo gracia a la periodista, pues ha juzgado el papel de otros hijos en sus textos y Alejandra no había opinado los mismo.

Como publica la revista Semana, la pareja ya no esconde su amor y presume de felicidad besándose en plena calle como cualquier otra pareja de enamorados.

A pesar de la sorprendente noticia, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que esta es una relación incipiente a la que todavía prefieren no ponerle nombre. Ha sido la colaboradora Leticia Requejo la que ha podido hablar con la joven para trasmitir su posición en la que ha dejado claro que Carlo no es su novio, ya que, por el momento, se están conociendo.

Nerviosa por el revuelo que ha creado esta nueva relación, la periodista asegura que Alejandra está ilusionada con esta nueva historia de amor que ha pasado a convertirse en la revelación sorpresa de la temporada.