Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, carga contra María del Monte: "Yo no he vivido que ella le tenga cariño y apego"

El sobrino de la cantante María del Monte, Antonio Tejado, una de las seis personas que ha enviado a prisión un juzgado de instrucción de Sevilla acusadas de pertenecer a una organización dedicada a robos con violencia e intimidación en viviendas, ingresó este lunes en la cárcel Sevilla I, a la espera de que se instruya la causa.

Una detención que, además, ha traído consigo un reguero de informaciones y opiniones que destapan cómo era la relación de la artista con Tejado.

Tal y como revela este miércoles en Lecturas Alba Muñoz, ex del televisivo, esta no era muy buena. "De María del Monte no puedo hablar bien. Durante mi matrimonio con Antonio yo no he vivido que ella tuviera cariño y apego hacia su sobrino", dice tajante.

En su demoledor testimonio, Alba carga contra el padre de su hija. "Me daba miedo dejarla a solas con él", asegura. "Mi hija tiene ayuda psicológica. Y creo que al final yo también tendré que cogerla, porque he pasado mucho. He tragado mucho y ya he tocado fondo", dice la joven.

"He aguantado cosas que sé que no se deben aguantar. Pensaba siempre en mi hija. Porque mi hija adora a su padre", explica Alba. "No ha sido un buen padre, ha estado ausente" sentencia.

Además, revela cómo está viviendo su detención. “"Esto me pilla por sorpresa. Todos los que conocíamos a Antonio podíamos imaginarnos muchas cosas, pero esto, no. Desgraciadamente, me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes".

Eso sí, Alba asegura que no ha querido contarle a su hija que el excolaborador está en prisión. "Tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre".