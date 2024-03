Este domingo, Alejandra Rubio ha cumplido 24 años. Y, según el programa Fiesta, la hija de Terelu Campos y su pareja, Carlo Costanzia, habrían protagonizado una sonada bronca en público en Málaga.

Y es que los jóvenes se encontraban en la Semana Santa de la Costa del Sol, y ambos se enfrentaron a una reportera. Sin embargo, la colaboradora de Así es la vida ha contado cómo vivió ella la situación.

"En el vídeo que sacaron no salió lo que pasó, y es que esta periodista no se portó bien con nosotros", ha defendido Alejandra Rubio. Asimismo, ha expresado: "Yo siempre me comporto bien con la prensa, Carlo también, nos habéis tenido dos meses en la puerta de nuestra casa y en todos los sitios. Que yo lo entiendo, son compañeros y es trabajo. Yo he intentado siempre contestar o, al menos, ser educada".

Así, ha manifestado: "Si esto ha pasado es porque hemos vivido una situación desagradable con esta persona. No son las mejores formas, pero tampoco veo...". "Ella nos provocó mucho", ha asegurado sobre la periodista que se les acercó.

"Dijo palabras que no tenía que decir, y pinchó donde no tenía que pinchar. Yo le pedí que dejara de grabar un segundo y que si quería, hablábamos. Y le dije que era la primera vez que me faltaban el respeto así, ella no nos respetó, con el móvil todo el rato en nuestra cara", ha contado la hija de Terelu Campos.

Además, Alejandra ha desmentido en el programa de Telecinco que su madre le haya dicho nada acerca del altercado: "Ella no me ha dicho nada, no me ha echado la bronca".

Alejandra contesta a Lecquio por sus críticas a los Costanzia

Por otro lado, Alejandra Rubio ha contestado a las críticas que ha recibido, tanto ella como su pareja, Carlo Costanzia, de Alessandro Lecquio. Y es que el Conde ha advertido a la hija de Terelu Campos de los problemas de la familia Costanzia, después de conocer que los hermanos de Carlo, Pietro y Rocco, han sido detenidos por presunto intento de asesinato.

El colaborador de Telecinco ha señalado que los tres hermanos son igual de conflictivos. "Ni le iba a contestar, porque se ven muy claras sus ansias de protagonismo, pero bueno, le diría que no todo en la vida es blanco o negro, debería saberlo por experiencia", ha expresado la colaboradora de Así es la vida.

Visiblemente emocionada, Alejandra ha señalado: "Hay que tener la casa muy limpia para hablar del polvo en la casa ajena, no es el más indicado para opinar absolutamente de nada".

"Las familias no son buenas o malas, simplemente son familias en las que hay que apoyarse en los buenos momentos y en los malos", ha defendido la joven.

Asimismo, ha señalado que a ella "la han educado en la libertad": "Estoy muy orgullosa de quién soy y de la persona que tengo al lado". "Ellos llevarán el mismo pijama, como dices tú, pero seguro que tienen algo dentro, no como tú", le ha dicho directamente a Lecquio.