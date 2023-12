Jesús Manuel Ruiz, conocido por sus polémicas en la prensa del corazón, le ha dedicado esta semana un artículo a Alejandra Rubio, en el que la tachaba de poco profesional, de "pobre niña rica" y señalaba a su imagen como lo único de lo que se lucraría.

La hija de Terelu Campos ha expresado que la pieza le daba "más pena" por él que por ella, "porque su carrera como abogado se va a ver manchada" y le ha contestado con unas anotaciones desde el programa donde trabaja, Así es la vida.

Alejandra le ha corregido a Jesús Manuel en muchas de sus afirmaciones. "Son explicaciones que no tengo que dar, pero yo he estado al lado de mi abuela en todo momento porque debía, pero sobre todo porque quería", le ha señalado.

Además, ha dejado claro: "La gente no me conoce, tú no me conoces ni me vas a conocer". "Esa es la magia de la televisión, en la que cada uno desde su casa se puede crear una imagen distorsionada o no de lo que somos", ha expresado la hija de Terelu Campos.

En cuanto a que Jesús Manuel le haya señalado su imagen, Alejandra le ha rebatido: "Es algo popular y genérico que las a las personas de la televisión que son medio monas la gente como tú solo las valora por eso".

La colaboradora ha dejada clara su vocación como intérprete: "Estoy en ultimo año de carrera, y no es que quiera ser actriz, es que, aunque te haga pupa, lo soy". "Lo que no soy es una pobre niña rica, eso está pasado de moda", le ha lanzado.

"Gracias, Jesús Manuel. Con tu artículo, porque con eso, solo me harás crecer más y ser más grande", le ha expresado Alejandra. Por último, le ha lanzado: "Recuerda que lo que dice Juan de Pedro, dice mucho más de Juan que de Pedro".