Alejandra Rubio ha tenido que responder a muchas preguntas este miércoles en Así es la vida. Y es que tanto ella misma como su madre, Terelu Campos, han estado en el foco mediático los últimos días.

La hija de María Teresa Campos ha estado hospitalizada por una neumonía durante cuatro días. Y es su blog semanal en la revista Lecturas ha detallado su ingreso.

De hecho, ha dado los nombres de las personas que se han quedado por las noches con ella, entre los que no se encontraba el de su hija. Y la joven ha aprovechado para desmentir y aclarar todo lo que se ha dicho de su madre.

Así, Rubio ha corroborado que no ha pasado las noches con Terelu: "No he dormido en el hospital, he tenido debate [de Supervivientes] el domingo y el lunes". "Si queréis voy al hospital a las tres de la mañana cuando termine de trabajar", ha lanzado con ironía.

La colaboradora ha apuntado: "Mi madre tiene amigas que se han quedado y la apoyan. Yo en estos momentos no me he podido quedar", Por esta misma línea, ha dejado claro: "En el caso de que yo me tuviera que quedar, lo haría, y no es una obligación ni mucho menos. Yo tenía que trabajar y mi madre lo ha entendido perfectamente".

Por otro lado, ha desmentido a Alessandro Lecquio, quien ha asegurado que Terelu ha fumado durante su hospitalización: "Tengo que aclarar que ella no se ha fumado un cigarro, sigue recuperándose".

Alejandra Rubio desmiente su embarazo

Este miércoles, Alejandra Rubio también ha sido objeto de rumores al ser pillada comprando presuntamente en una farmacia varios test de embarazo. Por ello, la joven ha dejado claro su estado.

"No estoy embarazada, lo siento muchísimo, sé que a mucha gente le haría ilusión, pero no", ha asegurado en Así es la vida. Además, ha señalado: "No se puede decir a la ligera que estoy embarazada".

"No sé si es legal publicar esto en un medio", ha dejado caer Alejandra Rubio, insistiendo en que "hay que llegar a un punto en el que se pongan límites".