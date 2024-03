Terelu Campos revela los detalles de su ingreso en urgencias: "Sé que algo no va bien..."

Terelu Campos está siendo uno de los nombres propios de la crónica rosa de los últimos días. La comunicadora tuvo que ser ingresada el pasado fin de semana, aunque ya se recupera en casa.

Lo último que se sabía es que había estado hospitalizada en la misma habitación en la que murió, hace unos meses, su madre, María Teresa Campos. También que se había tratado de una enfermedad respiratoria, por la que se trasladó a la Fundación Jiménez Díaz.

Este miércoles, ella misma da más detalles sobre su percance de salud. "Llevaba días que no me encontraba muy allá, el jueves trabajé en Mañaneros, grabé El Cazador y tenía a todos los amigos preparados en mi casa para ver esa gran gala de Supervivientes. El viernes me levanto y sé que verdaderamente no estoy bien. Yo no suelo tener fiebre, es algo raro en mí", escribe en su blog de Lecturas.

"Así que si mi cuerpo empieza a tiritar, sé que algo no va bien y que eso es igual a fiebre, y fiebre alta. Y así ha sido. El sábado ingresé por Urgencias", detalla la periodista

"Quiero dar las gracias a mi doctora Rocío, que se chupó conmigo las más de 4 horas haciéndome pruebas, a mi amiga Paloma, que se quedó conmigo a dormir, a todos los amigos que se han pasado durante el pasado sábado", repasa Terelu, que admite que a quien más echó de menos a las puerta del hospital fue a su hermana, Carmen, que se encuentra concursando en Supervivientes.