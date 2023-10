Alberto protagoniza la "peor pesadilla" imaginada por Silvia en su cita de 'First Dates'

Alberto sorprendió a Carlos Sobera y a los espectadores de First Dates este martes al entrar en el restaurante de Cuatro y ver el gran parecido entre el comensal y Matías Roure.

"Tenéis el mismo corte de pelo y un rostro muy parecido: ¿Sois hermanos o algo?", comentó el presentador. "Para mí él es más guapo. Es un supertío, que me coja y me haga lo que quiera", admitió el murciano.

El soltero destacó que lo que más le gustaba de él mismo era su culo, "que para eso me lo he trabajado", y sus ojos, agradeciéndole la herencia a su madre.

Su cita fue Silvia, que comentó en su presentación que, en un futuro, se quería casar: "Soy muy tradicional y el hombre tiene que ser caballeroso", destacó.

"Tiene unos ojazos y guapillo, la verdad", confesó la murciana sobre Alberto. Él, por su parte, comentó sobre su pareja de la noche que "es una chica guapa sin más".

Durante la velada descubrieron que no coincidían en nada, ni en el gusto por el dulce para el postre. Pero el peor momento de la cena fue cuando llegó la hora de pagar.

"Mi gran miedo era ese, que viniera a la cita sin dinero", señaló Silvia, pero Alberto se justificó: "Me he venido solo con el móvil, no me he traído ni la cartera. Estoy con exámenes y fatal de la cabeza".

Al final, ella pagó la cuenta y comentó que sí quería tener una segunda cita con el murciano: "Me ha parecido una persona interesante y podríamos conocernos mejor".

Él, por su parte, prefirió no volver a quedar, y lo argumentó diciendo: "Silvia es muy guapa, pero no es mi prototipo de chica. Además, no estoy preparado para tener una pareja".