La extraña petición de Xavi a Carlos Sobera en 'First Dates': "Llámame Xavianimal"

"Llámame Xavianimal", le dijo Xavi a Carlos Sobera nada más cruzar este jueves las puertas de First Dates. El presentador, intrigado, quiso saber el motivo.

"Soy un activista, animalista y ecologista que lucha por la salud del planeta y sus seres vivos. Vivo en una furgoneta y tengo una cuenta de Instagram que me ayuda a darme a conocer. Por eso me ofrecen casa y ducha por donde voy", explicó.

Su cita fue Sonia, que se definió como "actriz, poeta, terapeuta y sanadora", y recordó que "cuando era pequeña, pedía al soplar las velas que el amor moviera el mundo, pero lo dejé de hacer porque se reían de mí".

Sonia, en 'First Dates'. MEDIASET

La soltera le dijo al conductor del programa de Cuatro que le gustaría vivir en una furgoneta, pero al saber que Xavianimal tenía una, señaló: "Espero que sea dueño de muchas cosas más...".

El detalle del tatuaje en la barbilla del barcelonés hizo que Sonia se diera cuenta de quién era porque le seguía en redes sociales, lo que le dio más ganas de conocerle.

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse mejor, pero en el momento en el que tuvieron que pedir algo para comer, Xavianimal le solicitó a Sonia que le hiciera el favor de pedir, por una noche, platos veganos y él, a cambio, pagaba la cena.

Sonia y Xavianimal, en 'First Dates'. MEDIASET

Ella no tuvo problema: "Solo como animales cuando la ocasión y el animal lo merece", señaló, para reconocer a continuación que "no se corresponde su actitud de libertad con la imposición que me ha hecho", comentó sobre su pareja de la noche.

Cuando las gemelas Zapata les preguntaron por el postre, él pidió fruta, ya que ni el coulant de chocolate ni la tarta de queso eran de su agrado. Ella sí que quería la segunda opción, pero Xavianimal no la dejó: "Me ha arrollado con su ideología".

Xavianimal, en 'First Dates'. MEDIASET

El barcelonés quiso debatir sobre la industria láctea, pero a ella no le apeteció: "Es un tema importante, pero no lo veo para una primera cita. Está muy bien luchar por los ideales de cada uno, pero no hacerlo desde la imposición y sí desde la humildad", señaló.

Al final, Xavianimal sí que quiso tener una segunda cita con Sonia: "Me lo he pasado muy bien". Ella, por su parte, prefirió no quedar de forma amorosa: "Quiero que forme parte de mi vida, pero no como algo romántico".