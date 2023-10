La doble de Tina Turner acude a 'First Dates' en busca del amor: "Me he divorciado tres veces, me aburro"

"La gente me dice que me parezco a Tina Turner, por mi pelo, mi forma de ser, que siempre llevo falda... cuando salgo a la calle no paso desapercibida", reconoció Kate en su presentación en First Dates este lunes.

Carlos Sobera quiso saber si su vida sentimental había sido muy intensa: "Bastante, muy movida porque he tenido tres matrimonios, uno en Brasil y dos en España", reconoció la comensal.

"Mis parejas me han cuidado mucho y me han querido, demasiado en ocasiones. Siempre he sido yo la que ha dejado la relación, me causa rechazo y me aburro", admitió la brasileña.

Y añadió entre risas que "en lo que más me fijo en un hombre es que debe de tener bien los dientes, y en que se cambie las piezas íntimas todos los días".

Kate y Emilio, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Emilio: "Me gusta disfrutar de la vida, no dejo las cosas para hacerlas mañana", comentó el madrileño, que al ver a su pareja de la noche reconoció que "Kate me parece una mujer de diez".

Ambos coincidieron en su amor por el deporte y el gimnasio, ya que los dos eran monitores, y pasaron a la mesa en busca de más puntos en común.

Emilio y Kate, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la velada, comenzó a sonar la música en el restaurante del amor de Cuatro, y ambos comensales se lanzaron a bailar juntos entre carcajadas.

Al final, la química entre ambos era innegable: "Tendría una, dos, tres y muchas más citas con Kate", admitió Emilio. La brasileña, por su parte, también quiso volver a quedar: "Tendría muchas".