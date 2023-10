La abogada Bárbara Royo, sobre que Amaia Romero (OT) no se depile: "Esto es libertad, no nueva feminidad"

Las cantantes de Operación Triunfo 2017 están en el punto de mira. Tras el cambio de Aitana Ocaña en su nueva gira, ahora también Amaia Romero, ganadora de la citada edición del concurso, se ha colocado en el foco mediático.

Desde que estaba en la academia del programa musical, Amaia dejó clara su posición con respecto a la depilación, con la que se mostraba completamente en contra.

Así, desde que salió del concurso, Amaia siempre se ha mostrado natural y ha continuado con su decisión de no eliminar su vello corporal, algo que parece molestar a algunas personas de nuestro país, que consideran que este es un gesto poco higiénico.

Este miércoles, En boca de todos ha abordado el tema y las colaboradoras han aportado su opinión al respecto. De esta manera, una de las periodistas ha destacado que Amaia estaba haciendo "una declaración política estupenda": "Para ser mujer no hace falta sufrir ni invertir tiempo ni dinero. Bravo por Amaia". Por su parte, Patricia Cerezo ha apuntado que la cantante "no es icono de nada" y que, aunque a ella no le gustaba el vello en las mujeres, la artista podía hacer "lo que le dé la gana".

Sonia Ferrer ha argumentado: "Antihigiénica es la barba, no los pelos en el sobaquillo. Que haga lo que quiera". Finalmente, la abogada Bárbara Royo ha agregado: "Una cosa es la libertad, puede hacer lo que le dé la gana, y otra cosa es enmascarar esto como una nueva feminidad que, para nada. Esto es libertad, no nueva feminidad".