Cinco superalimentos perfectos para personas mayores de 50 años: regulan el azúcar, el colesterol y ayudan a adelgazar

Los superalimentos son beneficiosos para todo el mundo, pero especialmente para las personas de edad avanzada, ya que consumirlos implica un aporte nutricional extra, y la cantidad de beneficios que aportan a la salud pueden prevenir ciertas enfermedades que aparecen más frecuentemente a medida que se cumplen años. España es uno de los países cuya población está más concienciada con la importancia de mantener una alimentación variada y equilibrada.

La importancia de una buena alimentación

Es necesario recordar la importancia de la variabilidad y el equilibrio en la dieta. De poco sirve consumir alimentos saludables si estos no están combinados, o si reducimos nuestras comidas a ciertos grupos de alimentos. Las diferentes categorías alimenticias deben estar presentes en nuestra dieta, ya sea en menor o mayor medida, para asegurarnos que esta sea saludable, y se produzca la adquisición de nutrientes adecuada, así lo determina la OMS.

Los superalimentos bien introducidos en la dieta pueden ayudarnos a cuidar la piel y los dientes, frenar la aparición o progresión de ciertas enfermedades, como el colesterol y la diabetes. Además, mejoran el microbiota intestinal, y favorecen un buen equilibrio emocional. Estos son los cinco superalimentos perfectos para personas mayores de 50 años.

Los frutos rojos reducen el colesterol

Todas las frutas y verduras son esenciales dentro de una dieta saludable. Se recomienda consumir un mínimo de cinco piezas diarias, a poder ser de temporada.

Ciruelas, arándonos, moras o fresas son algunos de los frutos rojos que suponen un gran aporte de vitaminas y minerales para el organismo, además de servir como elementos previsores de ciertas enfermedades.

Según la Fundación Española del Corazón, los frutos rojos nos ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre, reducir el colesterol y cuidan de la salud cardiovascular. La intensidad de sus colores es un indicativo de su alto contenido en antioxidantes y flavanoides.

El cacao protege el corazón y ayuda a adelgazar

Además de tratarse de un alimento delicioso para los amantes del dulce, el cacao posee múltiples beneficios para la salud, especialmente para las personas que ya han cumplido cincuenta años.

Entre los componentes del cacao encontramos corticoides y polifenoles naturales, estos tienen la capacidad de acelerar el metabolismo hormonal y prevenir la inflamación, por lo que su consumo nos ayuda a adelgazar. Cuánto más puro es el chocolate mayor es el nivel de beneficios que aporta.

Tomar una onza de cacao al día mejora la salud cognitiva, incrementa la capacidad de memorizar y combate la depresión. Además, diferentes estudios han demostrado la efectividad del cacao a la hora de reducir la salud cardíaca y regular la presión arterial.

El tomate, un superalimento al alcance de todos

En alguna ocasión, la consideración exótica de algunos superalimentos los convierten en poco accesibles para la población general, debido a su alto coste económico. No es el caso del tomate, un superalimento al que la gran mayoría de personas puede acceder, y es fácil de introducir en infinidad de recetas.

Son muchos los beneficios que el tomate puede aportar a nuestra salud, ayuda a mejorar el estado de la piel, depura el organismo y favorece el buen mantenimiento de las articulaciones.

El tomate es rico en minerales como el potasio, el fósforo y el magnesio. Aporta muy pocas calorías y es un buen aliado para adelgazar.

Gracias a sus altos niveles de licopenol, el tomate cuida del corazón y las células, mejorando la flexibilidad de los vasos sanguíneos y reduciendo el riesgo de sufrir un infarto. Además, ejerce un papel protector para algunos órganos, como el intestino o el riñón, frente al cáncer.

El aguacate adelgaza y reduce el colesterol

El aguacate es un alimento saciante gracias a su alto valor nutricional, rico en grasas monoinsaturadas, fibra y potasio. Son muchos los beneficios que aporta al organismo, y estos se acentúan en personas de edad avanzada.

El aguacate ayuda a adelgazar, reduce los niveles de azúcares en sangre y previene el colesterol, así lo demostró un estudio publicado en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics en el año 2022.

El yogurt probiótico equilibra la flora intestinal

Las bacterias vivas beneficiosas que contiene el yogur probiótico fortalece el sistema inmunológico y contribuye a tener una mejor salud digestiva, previniendo diferentes enfermedades como la gastritis o el cáncer de colon.

Por otro lado, su alto contenido en potasio contribuye a el funcionamiento de los vasos sanguíneos, ayuda a regular la presión arterial y promueve una buena salud cardiovascular.

