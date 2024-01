Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes tomates todos los días, según un estudio científico

El tomate es una de las verduras más populares en la gastronomía Española. Y no sólo se trata de una buena manera de dar color y sabor a nuestros platos, sino que podría contribuir de manera importante a los beneficios para la salud de la dieta mediterránea gracias a su alto contenido en varios nutrientes esenciales.

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores españoles ha encontrado que el consumo diario de tomates podría ayudar a los adultos con hipertensión leve a manejar la condición e incluso que podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad en aquellos que no la padecen.

Reducciones en la tensión sanguínea

Como detallan los autores del trabajo en el medio especializado European Journal of Preventive Cardiology, estas conclusiones derivan del estudio de los datos de 7.056 participantes, de los que un 82,5% padecía hipertensión. A estas personas se les realizaron cuestionarios acerca de su consumo diario de tomates, y se les clasificó en cuatro grupos en base al resultado: los que tomaban menos de 44 gramos al día, los que tomaban entre 44 y 82 gramos, los que tomaban entre 82 y 110 gramos y los que consumían más de 110 gramos.

De este modo, los investigadores observaron que se producían reducciones en la presión diastólica (en el momento del ciclo cardíaco en el que el corazón se relaja tras una contracción) y sistólica (cuando el músculo cardíaco se halla contraído) en los participantes en los niveles superior e intermedios.

Similarmente, las personas que consumían más de 110 gramos diarios de tomates el riesgo de tensión sanguínea alta se reducía respecto a los que menos tomates comían.

Por qué los tomates son beneficiosos

Los tomates son técnicamente un fruto de una planta (Solanum lycopersicum) de la familia de las solanáceas, que entre sus miembros cuenta también con la cayena, los pimientos, las patatas o la berenjena.

Aunque aún se desconoce con precisión el porqué de los efectos protectores para la salud que se han asociado desde hace tiempo al consumo de tomates en la literatura científica, una de las teorías más extendidas es que podrían deberse a su contenido en potasio y licopeno, una sustancia antioxidante.

"El licopeno, el carotenoide más abundante en el tomate, no sólo reduce la enzima convertidora de la angiotensina y su expresión genética, previniendo la síntesis de angiotensina 2, sino que también previene la generación de óxido nítrico en el endotelio (las células que recubren el interior de los vasos sanguíneos], ayudando a reducir la tensión sanguínea y mejorando el flujo sanguíneo", explicó la coautora del estudio y directora del Instuto de Investigación de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Barcelona, Rosa María Lamuela-Raventós, en declaraciones citadas por el portal de noticias sobre medicina Medical News Today.

La angiotensina 2 puede estrechar los vasos sanguíneos, forzando al corazón a trabajar más duro para empujar la sangre a través de ellos. De hecho, el mecanismo de acción de ciertas medicaciones para la hipertensión, llamadas inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se basa en este principio.

Por su parte, el potasio ayuda a controlar los niveles de sodio en el cuerpo, lo que a su vez regula los fluidos y ayuda a reducir la tensión sanguínea.

¿Crudos o cocinados?

En la dieta, los tomates se incorporan de muy diversas maneras; por ejemplo, crudos como un ingrediente de ensaladas o cocinados en forma de salsas. Existe, no obstante, poca investigación acerca de cómo podría afectar a sus beneficios para la salud humana el modo en el que se han procesado.

Lamuela-Raventós, cree que, en contra de lo que podríamos pensar, es posible que estos efectos saludables se incrementen cuando el tomate se consume cocinado.

"La biodisponibilidad de los carotenoides y otros antioxidantes, como los polifenoles", explicó, "aumenta cuando los tomates están cocinados. Por ello, creo que estudios clínicos futuros deberían considerar el procesado del tomate y las técnicas de cocina caseras".

Referencias

David Murcia-Lesmes, Inés Domínguez-López, Emily P Laveriano-Santos, Anna Tresserra-Rimbau, Sara Castro-Barquero, Ramón Estruch, Zenaida Vazquez-Ruiz, Miguel Ruiz-Canela, Cristina Razquin, Dolores Corella, Jose V Sorli, Jordi Salas-Salvadó, Karla-Alejandra Pérez-Vega, Enrique Gómez-Gracia, José Lapetra, Fernando Arós, Miquel Fiol, Luis Serra-Majem, Xavier Pinto, Emilio Ros, Rosa M Lamuela-Raventós. Association between tomato consumption and blood pressure in an older population at high cardiovascular risk: observational analysis of PREDIMED trial European Journal of Preventive Cardiology (2023). DOI: https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad363

Robby Berman. Can eating more tomatoes daily help lower high blood pressure? Medical News Today (2024). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/can-eating-more-tomatoes-daily-help-lower-high-blood-pressure el 15 de enero de 2024.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.