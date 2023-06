El fruto que puede ayudar a prevenir la hipertensión y la enfermedad cardiovascular

La hipertensión es uno de los problemas circulatorios más comunes en el mundo. De hecho, se considera actualmente el principal factor de riesgo de muerte, teniendo en cuenta que la primera causa son las enfermedades cardiovasculares.

No es para menos: las personas con hipertensión tienen un riesgo aumentado de padecer patologías como ictus, fallo cardíaco, fibrilación atrial o enfermedad cardíaca coronaria.

El níspero o ciruela japonesa

La hipertensión es un problema en el que ejerce una influencia fundamental la alimentación, por lo que a menudo los tratamientos se basan en modificaciones de la dieta. Actualmente, la ciencia ha identificado ciertos alimentos que pueden aumentar o reducir estos riesgos.

En este sentido, un reciente estudio publicado en la revista especializada Hypertension Research ha concluido que el níspero o ciruela japonesa podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en las personas con hipertensión e incluso prevenir el riesgo de tensión arterial excesivamente alta.

El hallazgo parte de evidencias previas obtenidas sobre cultivos celulares y se basa en experimentos llevados a cabos sobre modelos murinos (ratones). En estos animales, la administración de un concentrado del zumo de esta fruta (llamado en Japón bainiku-ekisu) evitaba el desarrollo de hipertensión una vez que recibían una infusión de angiotensina II (la principal hormona reguladora de la tensión sanguínea).

Menor riesgo de patologías asociadas

Adicionalmente, los animales que recibieron el jugo concentrado mostraron menor riesgo de desarrollar patologías como agrandamiento de la arteria aorta, procesos inflamatorios asociados a la hipertensión o el cambio de metabolismo aeróbico (proceso normal de producción de energía en las células) a glicosis (producción de energía a partir de la descomposición de moléculas de glucosa), habitualmente observado en los casos de hipertensión arterial.

Por otro lado, cabe destacar que en los modelos animales el bainiku-ekisu resultó completamente seguro, sin incidencia de reacciones adversas de ninguna clase, incluso en combinación con las terapias farmacológicas estándar para evitar las principales complicaciones de la hipertensión.

Si bien los resultados no son enteramente extrapolables a los seres humanos hasta que no se confirmen con experimentos sobre estos sujetos, la evidencia se suma a otros estudios que habían encontrado beneficios para la salud en el consumo de nísperos (por ejemplo, ya se sabía que podían ejercer efectos antiinflamatorios o antioxidantes), con lo que aporta a las recomendaciones de incorporar este alimento de manera regular en nuestras dietas.

Referencias

Okuno, K., Torimoto, K., Kuroda, R. et al. Infused juice concentrate of Japanese plum Prunus mume attenuates inflammatory vascular remodeling in a mouse model of hypertension induced by angiotensin II. Hypertension Research. DOI: https://doi.org/10.1038/s41440-023-01332-9