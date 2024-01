El tipo de entrenamiento que reduce tu riesgo de enfermedades cardíacas como hipertensión, infarto e ictus

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo; sólo en España se cobran cada año cerca de un cuarto de millón de vidas. A pesar de ello, en la mayoría de los casos se trata de condiciones altamente prevenibles con sólo algunos ajustes en aspectos del estilo de vida como la nutrición o el ejercicio físico que realizamos.

Respecto a la actividad física, tradicionalmente se ha considerado que el ejercicio cardiovascular es el que reduce en mayor medida el riesgo de enfermedades del sistema circulatorio; sin embargo, una nueva investigación publicada en la revista científica European Heart Journal ha concluido que dividir el tiempo de ejercicio físico entre ejercicio cardiovascular y entrenamientos de fuerza puede ofrecer el mismo resultado.

Efecto de distintos tipos de ejercicio

Tal y como explican los autores del trabajo, esta conclusión es el resultado de un seguimiento realizado a 406 participantes de entre 35 y 70 años de edad a lo largo de un año en el que realizaron regímenes de ejercicio controlados y aleatorizados. Todos ellos tenían la tensión sanguínea por encima de los valores recomendados (hipertensión) y reunían los requerimientos para que se considerase que tenían sobrepeso u obesidad.

Concretamente, a estos voluntarios se les dividió en cuatro grupos: uno no hizo ejercicio físico, otro sólo hizo ejercicio aeróbico o cardiovascular, otro sólo realizó ejercicio de fuerza y el último siguió un régimen mixto. Todos ellos entrenaron en sesiones de una hora tres veces a la semana durante un año.

Posteriormente, midieron una serie de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares (condiciones como hipertensión, infarto de miocardio o ictus), tales como la presión sistólica, el colesterol LDL (llamado comúnmente 'colesterol malo'), los niveles de glucosa en ayunos o el porcentaje de grasa corporal.

La eficacia de personalizar los entrenamientos

De esta manera, encontraron que mientras que los participantes que realizaron exclusivamente ejercicio aeróbico marcaban más bajo en las puntuaciones combinadas, los que habían combinado las dos clases de entrenamiento estaban en mejor forma aeróbica y desarrollaban más fuerza física, lo que indicaba un riesgo similarmente reducido.

Aunque hay que tener en cuenta algunas limitaciones del estudio (tales como la población homogénea o el entorno controlado, que podría no corresponderse exactamente con la forma en la que las personas entrenan en el mundo real), los autores opinan que es una buena evidencia para actualizar las recomendaciones de manera que también incluyan el entrenamiento de fuerza para aquellas personas que lo prefieran.

Y es que en la vida real existen una serie de barreras al acceso al ejercicio físico (tales como el miedo a ser juzgados, o el sentimiento de intimidación ante actividades que se antojan excesivamente ambiciosas) que pueden actuar como impedimentos para mantenerse físicamente activo. Por ello, es importante resaltar que enfoques personalizados de acuerdo con las características y preferencias de cada uno pueden ser igual de eficaces para beneficiarse del entrenamiento.

Referencias

Duck-chul Lee, Angelique G Brellenthin, Lorraine M Lanningham-Foster, Marian L Kohut, Yehua Li, Aerobic, resistance, or combined exercise training and cardiovascular risk profile in overweight or obese adults: the CardioRACE trial. European Heart Journal (2024). DOI: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad827

