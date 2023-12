La fruta exótica rica en antioxidantes que te ayudará a prevenir infecciones respiratorias este invierno

Con la llegada del invierno, viene también el frío, por lo menos en España, lo que hace que estemos más expuestos a determinadas enfermedades respiratorias. En bajas temperaturas, la mayoría de los virus respiratorios se reproducen a mayor rapidez, pero este no es el único motivo. Nuestro sistema inmune es menos eficaz y, además, pasamos más tiempo en espacios cerrados, más concurridos y menos ventilados.

Por eso, nada mejor que poner todo de nuestra parte para poder reforzar el sistema inmune y de esta forma protegernos ante daños externos que puedan hacernos enfermar y tener que lidiar con las molestias de este tipo de enfermedades, que en mejor de los casos suele ser tos, mocos y puede que fiebre, pero en el peor pueden derivar en un problema de salud que requiera un tratamiento médico.

Beneficios de la guayaba para la salud

La guayaba, una fruta rica en antioxidantes y vitamina C. Pexels

No es la fruta más común en nuestro país, pero por suerte cada vez podemos acceder a más alimentos y frutas que tradicionalmente no son habituales de nuestra zona, pero que pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud gracias a sus muchos beneficios. La guayaba es una fruta exótica originaria de Centroamérica, con un exterior verde, amarillo o marrón y una pulpa roja, dulce y llena de semillas. Es famosa por su aroma y su sabor dulce con un toque ligeramente ácido.

Esta fruta destaca por su alto contenido en vitamina C, lo que resulta ideal para reforzar el sistema inmunológico, contribuir a la absorción de hierro y reforzar la salud de la piel. Es una buena fuente de energía, fibra, vitaminas y minerales. Además de la vitamina C, también contiene vitamina A, E y B; entre los minerales, destaca el potasio, el fósforo, el magnesio, calcio, sodio y zinc.

También es rica en antioxidantes, incluyendo flavonoides y carotenoides, que contribuyen a mejorar la salud ocular. Gracias a los antioxidantes que aporta esta fruta, se puede conseguir una piel más radiante y saludable, además, estimula la producción de colágeno y aumenta la protección frente a los radicales libres.

La guayaba ayuda a combatir los problemas estomacales, ya sea por su capacidad astringente, que favorece la superación de los episodios de diarrea o cuadros intestinales, como la gastroenteritis, o el caso opuesto. Gracias a la cantidad de fibra que contiene, es una fruta ideal para evitar el estreñimiento.

La guayaba, una fruta rica en vitamina C. Pexels

También se ha investigado el efecto que tienen los extractos de guayaba para prevenir el aumento de los niveles de azúcar en sangre, también se ha estudiado su potencial para evitar la resistencia a la insulina. También se ha estudiado el efecto que el consumo de guayaba tiene en los niveles de azúcar en sangre y cómo puede ayudar a disminuirlos, pero todos estos estudios requieren una mayor investigación para poder confirmarlos.

Su consumo ayuda a reducir el colesterol y también la presión arterial elevada, por lo que podría ser beneficiosa para intentar evitar problemas cardiacos. También se ha estudiado el efecto que tiene sobre los dolores menstruales y cómo disminuye los calambres típicos de esos días.

La guayaba para prevenir infecciones respiratorias

Otro de los beneficios que tiene la guayaba para la salud es que puede ayudarnos a prevenir infecciones respiratorias, tan típicas del invierno. El alto contenido en vitamina C y hierro de esta fruta hace que sea ideal para prevenir las enfermedades virales, además, ayuda a reducir la mucosidad, desinfecta las vías respiratorias y hace que la actividad microbiana disminuya, por sus propiedades astringentes. Será más efectiva si se toma en zumo o cuando la fruta todavía no está del todo madura, aliviando la tos y el resfriado.

Las infecciones respiratorias más comunes pueden dividirse en dos grupos, las que afectan a las vías respiratorias superiores, que ocurren principalmente en la nariz y la garganta, como el resfriado común o la gripe, o las que afectan a las vías bajas y afectan a la tráquea, las vías respiratorias y los pulmones, como la bronquitis o la neumonía. Una manera de prevenir este tipo de infecciones es protegernos del frío y cuidar la dieta, bebiendo muchos líquidos y tomando alimentos ricos en vitamina A y C.

Referencias

Díaz-de-Cerio, Elixabet, Verardo, Vito, Gómez-Caravaca, Ana María, Fernández-Gutiérrez, Alberto, Segura-Carretero, Antonio. Health Effects of Psidium guajava L. Leaves: An Overview of the Last Decade - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5412476/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.