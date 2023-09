Así es la fruta que puedes incluir en tu desayuno para deshincharte

Un buen desayuno puede ser clave para empezar bien el día. En España no es raro comenzar la mañana con algo típico, como el chocolate con churros, una opción irresistible para los más golosos, pero también suelen encontrarse las tostadas con mantequilla y mermelada o las opciones saladas, en las que el típico trozo de pan puede ir acompañado de tomate y jamón serrano o aguacate.

Existe una gran variedad y, aunque hay desayunos que son más tradicionales que otros, el café se convierte en uno de los imprescindibles (en la mayoría de los casos). Sin embargo, no sería mala idea que, entre esos alimentos esenciales, incluyamos la fruta, refrescante, hidratante, nutritiva y energética. Si además esa pieza de fruta es un kiwi, podremos disfrutar de otros muchos beneficios.

La importancia de un buen desayuno

En contra de lo que se suele decir, el desayuno no es la comida más importante del día, porque todas lo son en igual medida. No obstante, la primera ingesta del día es la que nos ayuda a tener la energía suficiente para afrontar el día y solo por eso ya merece nuestra atención.

Desayunar, y hacerlo adecuadamente con una comida equilibrada y completa, ayudará a activar nuestro metabolismo, aumenta nuestro rendimiento, nos hace ser más productivos, reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y nos ayuda a mantenernos sanos. Se puede acompañar con café, infusión o te para incorporar líquidos, y con frutos secos, huevos o embutidos, pero siempre conviene que incluya lácteos, cereales y fruta, como el kiwi.

El kiwi ayuda a reducir la hinchazón

El kiwi es una fruta con múltiples beneficios para el organismo. Además de ser una gran fuente de vitaminas y minerales, es muy sencillo de comer y delicioso, lo que sin duda hará nuestros desayunos más interesantes. También puede ser esencial para ayudarnos a sentir menos hinchados, sobre todo si lo tomamos por las mañanas, como parte del desayuno.

Una de las propiedades que se destacan habitualmente del kiwi es su alto contenido en fibra, clave para mantener el sistema digestivo en bien estado. Ayuda a prevenir el estreñimiento y mejora el tránsito intestinal, lo que puede ayudar a reducir la inflamación intestinal.

También es rico en vitamina C, que es un potente antioxidante. Esto no solo nos protege de los radicales libres, luchando contra el envejecimiento prematuro del cuerpo y la piel, esta vitamina también ayuda a reducir la inflamación del cuerpo. Además, contiene otros compuestos con propiedades antiinflamatorias, como los flavonoides y los polifenoles.

Contiene enzimas naturales que aceleran el proceso de digestión y descomposición de las proteínas, por lo que, en los casos en los que se experimente sensación de hinchazón tras su consumo, puede ayudar a aliviarlo.

Otros beneficios extra del kiwi

El kiwi no solo tiene beneficios a nivel nutricional, también son buenos para la salud en general y no solo porque al incluirlos en el marco de una dieta saludable estemos mejorando nuestra alimentación. Su gran contenido en vitamina C, que es superior al de las naranjas o las fresas, es solo el principio, también contiene vitaminas E, K, folatos, carotenoides, potasio, fibra y otros fitoquímicos.

Esto hace que sea estupenda para cuidar el sistema inmune y también como antioxidante, mejora la digestión y el estreñimiento, pero también ayuda a prevenir infecciones en el tracto respiratorio superior, mejorando su sintomatología. Mejora el bienestar emocional gracias a la melatonina que contiene de forma natural; si se toma por la noche, puede ayudar a descansar mejor.

