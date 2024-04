El efecto del vinagre de manzana en la salud según los expertos

El vinagre es, junto al aceite, una presencia indiscutible en cocinas donde la dieta mediterránea es la protagonista, como es el caso de España. Un condimento ácido que en su versión de manzana se ha unido a la lista de bebidas y alimentos con supuestos beneficios para enfermedades tan prevalentes en nuestro país como la diabetes o el sobrepeso. Lo cierto es que la evidencia científica no los ha constatado a día de hoy.

El vinagre es un producto ácido que resulta de la fermentación del etanol, proceso tras el cual se convierte en ácido etanoico o acético y que puede tener lugar a partir del vino pero también a partir de otros elementos como la malta.

Aunque en su versión de mayor calidad tiene nutrientes interesantes para la salud humana como pueden ser las vitaminas (C, B1, B2, B6) además de ácido fólico y minerales como el fósforo, el calcio o el magnesio, el vinagre de manzana no puede garantizar por sí mismo muchos de los beneficios que se encuentran fácilmente en webs y blogs tras googlear el término y relacionarlo con la salud humana.

Como todo aquello que tenga que ver con el consumo humano, es recomendable adquirir un vinagre de manzana de la mayor calidad posible. En este sentido, la mejor versión sería un vinagre no pasteurizado. El producto más habitual que encontramos en el supermercado está pasteurizado y suele tener aditivos, una fórmula artificial que además aminora su peso nutricional.

Efecto antiglucémico

No es extraño encontrar en internet la receta de la o las cucharaditas de vinagre de manzana en ayunas para reducir el nivel de azúcar en sangre. Aunque sí existe literatura científica en torno a esta cuestión, lo cierto es que a día de hoy no hay resultados definitivos ni ensayos clínicos en humanos con una complejidad consistente que permitan garantizar que esa respuesta antiglucémica es tan directa.

Pérdida (muy moderada) de peso

En el mismo caso se encontraría el supuesto efecto del vinagre de manzana para perder peso. También hay cierta investigación científica al respecto avalada por ensayos clínicos, si bien el grupo participante no experimentó diferencias consistentes tras una dieta donde esta bebida adquiría cierto protagonismo.

Una vez más habría que destacar cuán dañino es el mensaje de la dieta mágica y que lo que es realmente importante para tener un peso saludable reside en la base de la dieta alimenticia complementada con la actividad física.

Precauciones para su consumo

Y si no hay evidencia científica notable para apoyar la incidencia del vinagre de manzana en personas diabéticas y/o obesas, tampoco puede faltar la alerta sobre las interacciones que esta ingesta puede ocasionar con el tratamiento para la diabetes, entre otros.

Por otro lado, una ingesta no controlada, y por tanto saludable, de vinagre de manzana nos aboca a trastornos digestivos de diversa intensidad: desde acidez a dolores e incluso náuseas. Voces expertas también subrayan el cuidado necesario con respecto al esmalte dental, ya que la acidez corree el esmalte y más aún si esas cucharaditas se toman en ayunas.

Referencias

Hadi, A., Pour masoumi, M., Najafgholizadeh, A. et al. (2021). The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. BMC Complementary Medicine and Therapies, 179. https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-021-03351-w#citeas

