Cinco remedios contra la resaca que funcionan y cinco que son un mito, según dos médicos

Se acerca una de las épocas en las que más alcohol se consume, y muchas personas acaban lamentándolo a la mañana siguiente: más allá de los nocivos efectos del alcohol, las resacas son uno de los más evidentes inconvenientes.

Hay muchos mitos y leyendas sobre cómo hay que tratar las resacas. El Daily Mail publica este sábado un reportaje tras hablar con dos médicos, que explican qué remedios son ciertos y cuáles no.

Los doctores son Ross Perry, director médico de Cosmedic, y Olaleken Otulana, especializado en abuso de sustancias y adicciones.

Consumir jengibre: Verdadero

Ambos expertos revelan que es cierto que el jengibre ayuda a quienes sienten náuseas con resaca, ya que es un "gran remedio" contra este síntoma. Sin embargo, el doctor Perry dice que "no eliminará todos los síntomas asociados con la resaca, ya que sólo el tiempo y el descanso lograrán hacerlo".

El doctor Otulana está de acuerdo y explica que "los compuestos antioxidantes que se encuentran naturalmente en el jengibre pueden modular el estrés oxidativo causado por el alcohol".

"En un estudio de evaluación de la eficacia clínica, los síntomas de la resaca, como náuseas, vómitos y diarrea, se aliviaron después de que los sujetos recibieron dosis profilácticas de jengibre", dice.

Comer huevos crudos: Falso

Ross Perry dice: "Nunca animaría a nadie a comer un huevo crudo, ya que no sólo podría terminar con resaca, sino también con salmonela".

"Se cree que, debido al aminoácido cisteína, esto puede influir en el metabolismo del alcohol; sin embargo, no hay estudios reales que respalden esto y podría provocar más náuseas", añade.

Otulana añadió: "Aunque el huevo crudo tiene un alto contenido de algunas vitaminas B que son importantes en el metabolismo del alcohol, estas no tienen una concentración lo suficientemente alta como para tener una diferencia notable en la resaca, compuesta principalmente por deshidratación, mala calidad del sueño e inflamación".

"Los huevos pueden brindarle al cuerpo algunos nutrientes de fácil absorción que pueden ayudar a combatir la resaca, pero hasta ahí llegan estos beneficios", dice.

Beber café: Falso

Perry explicó: "Si eres un gran bebedor de café, el aumento de la cafeína puede hacerte sentir un poco mejor, pero por las razones equivocadas".

"Sin embargo, si tu estómago ya es sensible al alcohol, tomar café te hará sentir más delicado", dice.

Mojar la cabeza en agua fría

Circulan vídeos en las redes sociales de personas sumergiendo la cabeza en cuencos de agua helada, en un intento de hacer que la resaca sea más llevadera.

Sorprendentemente, los expertos en salud dicen que esto es cierto y puede ayudar a aliviar algunos síntomas. Perry explicó: "Esto en realidad puede ayudar debido a los receptores del frío en la piel que pueden activar el nervio trigémino, que es el nervio craneal que irriga la piel de la cara".

"Los impulsos nerviosos se transmiten al tronco del encéfalo, que activa la vía nerviosa involuntaria, ralentiza el ritmo cardíaco y desvía la sangre de vuelta al cerebro y al corazón; en pocas palabras, esto puede ayudar definitivamente a aliviar la resaca", prosigue.

Otulana explicó que este método "engaña al cerebro haciéndole creer que se está ahogando y que necesita trabajar para conservar la mayor cantidad de oxígeno posible".

"Dado que mojar la cara ralentiza la digestión, esto puede ayudar a disminuir las náuseas después de una resaca. La disminución de su frecuencia cardíaca también podría funcionar para aliviar cualquier síntoma de ansiedad", prosigue.

Sin embargo, añadió que se trata de una "solución a corto plazo" y un remedio anecdótico, más que algo respaldado por evidencia científica.

Tomarse un caldo: Verdadero

Un caldo ligero a base de verduras puede ayudar a sobrellevar la resaca. El doctor Otulana explicó que es "fácil de digerir para un estómago frágil".

"La sopa también está repleta de vitaminas y minerales, que pueden complementar los recursos agotados y ayudar a rehidratar el cuerpo para combatir la resaca con éxito", añade.

"Si quieres comer algo después de una resaca, esta es una buena opción, ya que está repleto de bondades y no te irritará el estómago ni te hará sentir peor que otros alimentos. No te quitará la resaca, pero te reconfortará un poco", dice Perry.

Comer fritos: Falso

Disfrutar de una fritura grasienta durante una resaca es un error común que sólo nos hace sentir peor. "Es posible que sientas que esto es lo que tu cuerpo anhela y que curará la resaca, pero una comida llena de grasa probablemente sólo provocará malestar estomacal y te hará sentir peor", dice el doctor Perry.

"Es mejor tomar un batido lleno de vitaminas o un abundante plato de avena. Trata de comer comidas de tamaño mediano que no sean demasiado grasientas, que son mucho mejores que los carbohidratos y el azúcar, que a veces pueden hacer que se sienta peor y le causen malestar estomacal", prosigue.

Beber agua con limón: Verdadero

Beber agua con limón te hidratará y le proporcionará a tu cuerpo vitamina C. Otulana advierte de que "el agua con limón puede ayudar con la resaca al rehidratar el cuerpo; aunque el limón puede contener vitaminas, no se diferencian de cualquier otra agua con infusión de frutas".

"Dicho esto, puede ser más fácil para algunas personas beber agua con limón porque es más apetecible cuando tienen resaca. Los antioxidantes de la vitamina C también pueden ayudar a tu cuerpo. Si bien su efecto directo sobre la resaca puede no ser profundo, no es exacto sugerir que los limones no tienen ningún beneficio para la salud", prosigue.

Perry está de acuerdo y agrega: "Cualquier tipo de agua ayudará a eliminar las toxinas del alcohol del cuerpo, el limón también ayudará con la adición adicional de vitamina C y esto ayudará a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Aún necesitarás descansar mucho y dejar que tu propio cuerpo haga el trabajo de forma natural", dice.

Medicamentos contra la resaca: Falso

Recientemente han aparecido cada vez más versiones de medicamentos que dicen curar la resaca, pero su efectividad está aún en duda.

"No hay pruebas científicas que sugieran que funcionen en absoluto y son sólo una pérdida de dinero", dice el doctor Perry.

Más alcohol: Falso

La vieja creencia de que para atajar la resaca hay que beber más alcohol, como una cerveza para controlar el síndrome de abstinencia, es una leyenda urbana, aunque con cierta base.

"En cierto modo, tomar otra bebida alcohólica normaliza un poco el cerebro, pero eso se debe a que es un sedante y al principio te sientes mejor", dice Perry.

"Pero eso dura muy poco y una vez que la sensación de alcohol desaparece, la resaca vuelve a aparecer", concluye.

Vinagre de manzana: Verdadero

La 'cura' final para la resaca es el vinagre de sidra de manzana, que según los doctores puede ayudar a restaurar los niveles de pH de tu cuerpo, si es que puedes soportar su acidez.

"Agrega un poco de vinagre de sidra de manzana a tu comida o bebida después de una gran noche de fiesta, ya que puede ayudar a restaurar el nivel de pH de tu cuerpo, ya que se vuelve más ácido después de beber alcohol y ayuda a que tu pH vuelva a un nivel más normal", dice Perry.

También tiene un efecto diurético que puede ayudar con la retención de líquidos del día siguiente y es excelente para restaurar el azúcar en la sangre. "Estos azúcares se pueden perder después de una noche de fiesta bebiendo, lo que te deja cansado y letárgico", concluye Perry.