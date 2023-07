El ingrediente que todos tenemos en casa y es altamente eficaz para combatir los hongos en las uñas de los pies

La despensa no suele ser nuestra primera opción ante un problema de salud, de hecho no es raro que la primera parada sea el botiquín, sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que los remedios naturales se demuestran efectivos a la hora de tratar ciertos males. En algunos países esta práctica es más habitual y parece que en España cada vez es más frecuente aprovechar las propiedades de los ingredientes que ya tenemos en casa.

Emplear determinadas especias a la hora de preparar la comida puede ayudarnos a conseguir mejoras en algunos aspectos de nuestra salud, cada vez es más habitual conocer los beneficios de la cúrcuma o el jengibre. En algunas ocasiones no es necesario ingerirlo, como sucede con el bicarbonato a la hora de obtener un espacio más limpio y desinfectado. El vinagre es otro de esos imprescindibles que tiene más propiedades de las que pensamos, incluyendo su gran eficacia a la hora de combatir los hongos en las uñas de los pies.

Hongos en las uñas: qué son

Los hongos son una infección común en las uñas, tanto de las manos como de los pies, aunque son más frecuentes las últimas y también se conocen como onicomicosis. Puede resultar doloroso o no serlo y en ocasiones puede tratarse con remedios naturales. Los resultados pueden tardar meses en notarse y, aunque la afección mejore, es habitual que la infección regrese.

Suelen comenzar como una mancha blanca o amarillenta en la punta de la uña y a medida que la infección se hace más profunda, suelen aparecen decoloraciones, engrosamientos o deterioros en el borde. Otros síntomas habituales son descamaciones y fragilidad en la uña, fragilidad, deformidad, separación del lecho ungueal e, incluso, mal olor.

El vinagre y sus efectos en los pies

Entre las muchas propiedades del vinagre, destacan sus cualidades antifúngicas, que son las que pueden mejorar la infección por hongos en las uñas de los pies. Tanto el vinagre blanco como el vinagre de manzana se puede emplear en estos casos, pero siempre con moderación y diluido en agua, porque puede irritar la piel ya inflamada; tampoco es recomendable en caso de heridas.

Así, se espera que, metiendo los pies en remojo, en una solución de agua tibia y vinagre, dos partes de agua por cada una de vinagre, durante 10 o 15 minutos al día, puede ayudarnos a plantarle cara a la infección. Es importante recortarse antes las uñas de los pies, para que el líquido tenga mejor acceso, también es esencial secarse bien después, para evitar que la humedad empeore el problema.

Conviene desinfectar las herramientas empleadas para el tratamiento de las uñas, como el cortauñas, así como no emplear la misma toalla para secarlos dos veces seguidas.

La prevención es uno de los mejores tratamientos y por eso conviene mantener una buena higiene de manos y pies, mantener las uñas cortas y usar calzado de material que permita la transpiración. También evitar caminar descalzo en áreas de piscina y zonas húmedas.

Tratamientos contra los hongos en las uñas de los pies

Merece la pena señalar que no existe evidencia científica que confirme la eficacia del vinagre a la hora de tratar estas afecciones, los resultados son anecdóticos, basados en la observación. En cualquier caso, ante un problema de salud, siempre es recomendable acudir a un profesional médico, porque existen otros tratamientos que se pueden emplear.

En ocasiones, si el médico o especialista así lo considera, se pueden comenzar un tratamiento oral, aunque lo más habitual es emplear una crema o un esmalte de uñas antimicóticos. En general, un remedio casero no debería sustituir el diagnóstico o tratamiento de un profesional.

