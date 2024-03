La OMS advierte del incremento de la obesidad en el mundo: más de mil millones de personas la padecen

La obesidad es uno de los grandes retos de nuestro tiempo en materia de salud pública, y de hecho en España algunas estimaciones como el estudio ENECOVID del ministerio de Ciencia y el ministerio de Sanidad) indican que hasta un 50% de los adultos padece sobrepeso.

La situación en el resto del mundo es similarmente preocupante. Un nuevo estudio publicado en el medio especializado The Lancet encontró que más de 1.000 millones de personas en el mundo tenía obesidad en el año 2022; si tenemos en cuenta las cifras de 1990, esto significa que desde esa fecha se han duplicado los casos en adultos y multiplicado por cuatro en niños y adolescentes.

Una forma de malnutrición

Tal y como resalta la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado a través de su portal web, la obesidad y el sobrepeso constituyen formas de malnutrición, junto a otras como la desnutrición (emaciación, peso insuficiente y retraso en el crecimiento) o insuficiencia de vitaminas y minerales.

La relevancia médica de la obesidad yace, principalmente, en la relación que tiene con un gran número de enfermedades que afectan a sistemas diferentes del cuerpo y que a menudo pueden llegar a ser letales o crónicas. Por ejemplo, padecer obesidad pone a las personas en un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.

La OMS subraya la "importancia de prevenir y controlar la obesidad desde las primeras etapas de la vida y hasta la edad adulta a través de la alimentación, la actividad física y la atención necesarias", y recuerda que se trata de una enfermedad crónica compleja cuyas causas se conocen bien.

Plan para combatir la obesidad

De hecho, la evidencia científica que documenta cuáles son las intervenciones necesarias para hacer frente a la crisis mundial que causa este problema es abundante. En esta línea, durante la Asamblea Mundial de la Salud de 2022 los Estados Miembros del organismo adoptaron el plan mundial de la OMS para frenar la obesidad.

Como parte de ese plan, se recomiendan una serie de medidas:

El fomento de las prácticas saludables desde el primer día, como la promoción, la protección y el apoyo a la lactancia materna.

Legislación sobre las prácticas perjudiciales de comercialización de alimentos y bebidas a los niños.

Políticas aplicables a la alimentación y la nutrición en las escuelas que incluyan, por ejemplo, iniciativas para regular la venta de productos ricos en grasas, sal y azúcares en la cercanía de las escuelas.

Políticas fiscales y de precios para fomentar la alimentación saludable.

Políticas sobre el etiquetado nutricional.

Campañas de sensibilización y formación para la población relativas al ejercicio y la alimentación saludable.

Normas aplicables a la actividad física en las escuelas.

Integración de los servicios de prevención y control de la obesidad en la atención primaria.

Por el momento, 31 países en el mundo han comenzado a aplicar este plan para poner fin a la epidemia de obesidad.

Referencias

Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Innovación. Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-COV-2 en España (ENECOVID). Consultado online en https://portalcne.isciii.es/enecovid19/ el 04 de marzo de 2024.

NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2

Organización Mundial de la Salud. Una de cada 8 personas tiene obesidad. Consultado online en https://www.who.int/es/news/item/01-03-2024-one-in-eight-people-are-now-living-with-obesity el 04 de marzo de 2024.