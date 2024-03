Qué le pasa a tu organismo si dejas de tomar azúcar durante un mes: de adelgazar cuatro kilos a tener más energía

Si por algo se caracteriza los alimentos ultraprocesados es, sin lugar a dudas, por la cantidad de azúcar presente entre sus ingredientes, los cuales se pueden ver reflejados en gran cantidad de bebidas azucaradas o grasas trans impregnadas en la bollería industrial, las cuales suelen ser altos en calorías pero bajos en nutrientes. Y no es éste un tema baladí, no solo en España sino a nivel global.

Un estudio publicado en la revista científica 'American Journal of Preventive Medicine' demuestra que el aumento del consumo habitual de estos productos alimentarios se asoció con más del 10% de las muertes prematuras y prevenibles por todas las causas en Brasil en 2019, aunque los brasileños consumen mucho menos estos productos que los países con altos ingresos.

Justo en este sentido, la Asociación Americana del Corazón, conocida como AHA por sus siglas en inglés, aconseja que los hombres no consuman más de 37.5 gramos, lo que corresponde a unas nueve cucharaditas de azúcar por día, y que las mujeres no consuman más de 25 gramos, esto es, seis por día. En cualquier caso, no hay que olvidar que un consumo excesivo de azúcar puede provocar importantes y graves riesgos y efectos negativos para la salud, como puede ser la diabetes o el sobrepeso.

La abstinencia por el azúcar: mal humor y cansancio



El azúcar es una sustancia difícil de apartar para siempre de la dieta, sobre todo, porque se encuentra presente en la mayoría de los alimentos, pero no imposible. Esta es la experiencia del holandés Sacha Harland, la cual ha sido recogida por el medio británico BBC en el documental 'Guy gives up added sugar and alcohol for 1 month', emitido en 2015.

Durante los primeros días el joven, de 22 años, presentó cansancio, mal humor, e incluso una especie de síndrome de abstinencia. En su primera semana se alimentó a base de jugos naturales, fruta, verdura y otros alimentos no procesados, aunque Harland reconocía que pasaba hambre constantemente y se sentía con poca energía.

Sacha Harland en un reconocimiento médico tras pasar un mes sin tomar azúcar BBC

Con los días, sin embargo, la cosa mejora. Poco después el chico se fue acostumbrando a su nueva restricción dietética, y tal y como explica el documental. Tanto es así que a los 25 días de comenzar este régimen alimentario comenzó a sentir los efectos positivos de la misma.

¿Qué pasa en el organismo cuando no se consume azúcar?



En la última semana del experimento, el holandés afirmó que se levantaba con más facilidad y más energía. Esta sensación luego es corroborada por una médico, que le informa del cuerpo que realmente se ha producido en su organismo. En tan sólo un mes, Harland había perdido cuatro kilos de peso corporal, su colesterol se había reducido en un 8% y su presión sanguínea había bajado 10 puntos.

No obstante, hay que tener presente que los cambios concretos dependen en muy buena medida de la cantidad de azúcar que se consuma antes de dejarla. Y es que el azúcar total de una dieta sana óptima debería estar en torno al 5%, lo que deja poco espacio a los azúcares añadidos (que son los que es posible abandonar).

Razones por las que limitar el azúcar es bueno para su salud

Un consumo excesivo de azúcar puede provocar importantes y graves riesgos y efectos negativos para la salud. Estos son algunos de ellos:

Aumento de peso: El consumo excesivo de azúcar está asociado con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad. Los alimentos y bebidas ricos en azúcar suelen ser altos en calorías pero bajos en nutrientes.

Enfermedades cardiovasculares: Un exceso de consumo de azúcar puede derivar en mayores probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca, hipertensión y niveles altos de triglicéridos en la sangre.

Diabetes tipo 2: La ingesta elevada de azúcar puede provocar resistencia a la insulina, lo que complica el control del azúcar en la sangre y puede provocar diabetes.

Caries dental: El azúcar es una de las principales causas de caries dental. Las bacterias presentes en la boca se alimentan de azúcar y producen ácidos que dañan el esmalte dental.

Enfermedades crónicas: El exceso de azúcar también puede derivar en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, enfermedad hepática grasa no alcohólica y enfermedades metabólicas.

