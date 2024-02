Los cinco mejores ejercicios para personas con sobrepeso

Según el Ministerio de Sanidad, en España el 16% de la población adulta padece obesidad. Así como también, el 10,3 % de los niños españoles. Unas cifras escandalosamente alarmantes que convierten el sobrepeso en un problema de salud pública. Se calcula que, a nivel mundial, más de cuatro millones de personas mueren al año debido a la obesidad.

Cómo adquirir el hábito de hacer ejercicio.

Iniciar una rutina que incluya ejercicio físico y mantenerla a lo largo del tiempo es algo que muchas personas intentan y no todas lo consiguen. Es un desafío complicado, especialmente para personas obesas, la dificultad de movimiento que implica el sobrepeso implica un mayor riesgo de accidentes a la hora de realizar ejercicio físico.

Se necesita constancia, disciplina, tiempo y compromiso.

Algunas de las claves para iniciar la rutina del deporte son las siguientes:

Elegir la actividad que más se adapte a ti: Algunos deportes requieren una capacidad de resistencia mayor que otros, para iniciarnos en el mundo del ejercicio físico debemos empezar poco a poco. Aunque parezca algo evidente, debemos escoger el deporte que más nos motive y con el que más disfrutemos.

: La sobrecarga nos puede llevar al abandono y a posibles lesiones. Proponte objetivos realistas: Realizar objetivos sencillos a corto plazo nos motiva y ayuda a continuar con la rutina de ejercicio.

Los cinco ejercicios más efectivos para perder peso



La natación es uno de los ejercicios aeróbicos más completo Marnys

1. Natación: Las actividades acuáticas son perfectas para iniciarse en el mundo del deporte, especialmente para personas con sobrepeso. La falta de gravedad aporta sensación de ligereza y reduce la limitación de movimiento. El uso de flotadores y churros fortalece la musculatura. Existen diferentes ejercicios acuáticos que favorecen el entrenamiento.

2. Máquinas del gimnasio: Las personas con sobrepeso tienen mayor dificultad para seguir el ritmo de una clase guiada o entrenamiento. En cambio, las máquinas del gimnasio favorecen la coordinación y aumentan la propiocepción.

3. Ejercicios calisténicos: Para realizarlos no necesitamos maquinaria o complementos, se ejecutan en su totalidad con el peso del propio cuerpo. Esta característica no beneficia a las personas con sobrepeso que además no están acostumbradas a realizar ejercicios de forma habitual. Podemos adaptar y simplificar el entrenamiento. Por ejemplo, realizando flexiones con apoyo en las rodillas en lugar de en la punta de los pies. En todo caso, y especialmente en este tipo de ejercicios, es fundamental recibir las indicaciones de un experto que nos ayude a personalizar el entrenamiento y nos proteja de posibles lesiones.

4. Ejercicios de cardio: Son ideales para perder peso, ya que implican un gran gasto de calorías. Es recomendable empezar de forma progresiva. Podemos comenzar con paseos en los que se vaya incrementando el ritmo de la marcha, pasando por la bicicleta, y hasta practicar running en periodos cortos de tiempo.

5. Ejercicios de 'índice': Sirven para medir la evolución de la pérdida de peso en una persona de una forma muy clarificativa. Son un gran potenciador del incremento de masa muscular y la pérdida de peso. Además de ser especialmente motivacionales.

Beneficios de la práctica de ejercicio

La práctica frecuente de ejercicio es algo beneficioso para todos, y especialmente para personas que padecen sobrepeso, ya que adquirir este tipo de hábitos salvarlos de contraer enfermedades graves. Se ha demostrado que el deporte mejora la salud mental, produce un aumento de oxitocina y serotonina. Reduce los niveles de cortisol y, además, mejora la concentración y reduce el envejecimiento cognitivo.

